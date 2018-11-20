"Смартфоновая шея" и большой палец, страдающий от набора текста

Использование смартфонов и игровых приставок влияет на состояние костно-мышечного корсета - с проблемами в виде болей различной локализации сталкиваются даже дети, пишет Der Standard.

"В среднем представители молодого поколения проводят за смартфоном или игровой приставкой более 2 часов в день. Страдает при этом в первую очередь мышечный корсет шейного отдела позвоночника - последствия могут быть серьезными, вплоть до грыжи межпозвоночных дисков, предупреждает ортопед Рональд Доротка", - говорится в статье.

"Цифровое онемение" - сегодня этот новый термин становится очень актуальным в ортопедии. "Наш связочный аппарат и шейный отдел позвоночника страдают прежде всего при наборе текста на смартфоне", - отмечает специалист.

"Если сюда добавить гиподинамию, то пора бить тревогу - под угрозой здоровье спины", - цитирует издание ортопеда. К проблемам, с которыми сталкиваются представители всех возрастных групп, долгое время проводящие за столом, добавляются негативные последствия вынужденных поз при использовании цифровых средств коммуникации. "Люди в плохой физической форме, и те, кто имеет лишний вес, рискуют больше всего", - говорится в статье.

"Для нас, ортопедов, много физической нагрузки не бывает", - говорит Доротка. При этом неважно, каким видом спорта заниматься. Он рекомендует скалолазание в специальных центрах и плавание. "Без укрепления костно-мышечного корсета могут возникнуть непоправимые повреждения. Первыми симптомами проблем с позвоночником становятся онемение рук и ощущение покалывания".

"Наша голова в среднем весит около 2 кг. Если шея удерживает этот вес в наклоне вперед - типичная поза при использовании смартфона, - нагрузка на позвоночник возрастает в десять раз, что приводит к перенапряжению мышц отдела и как результат к болям в голове и спине", - говорится в статье. Проблемы с межпозвоночными дисками можно избежать путем выполнения простых упражнений, говорится в статье.