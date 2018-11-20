Почему покупают путинскую С-400

Российский ЗРК С-400 пользуется недюжинным спросом. Его уже заказали Индия, Китай и Турция. В техническом плане он превосходит американские аналоги - рекламой ему становится агрессивная внешняя политика Владимира Путина, пишет в своей статье на сайте Die Welt московский корреспондент издания Павел Локшин.

Как сообщается далее, между Россией и Индией была заключена сделка на покупку ЗРК на сумму в 5 млрд долларов. "Для патриотически настроенных российских СМИ она стала еще одним доказательством того, что Россия возвращает себе вес на мировой арене". Предупреждения из Вашингтона о возможных санкциях в связи с покупкой российских С-400 (в соответствии с портфелем законов CAATS, принятым в связи с якобы имевшим место вмешательством РФ в выборы в США) не повлияли на намерение Индии приобрести российский комплекс.

"Спрос на С-400 действительно велик. В январе Китай уже получил первые ЗРК, Турция ждет поставок в будущем году. Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Алжир уже заявили о своей заинтересованности. Так почему российские комплексы пользуются такой популярностью? И может ли Россия действительно гордиться в связи с этим достижениями своей оружейной мысли?" - задается вопросами журналист.

"Экспертам всего мира известно, насколько высокотехнологичными являются российские ЗРК, - говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. - Советский Союз отставал от США в том, что касалось военных самолетов, поэтому было решено инвестировать в ПВО". Старший научный сотрудник аналитического фонда SIPRI Симон Веземан вторит Пухову: "Если сравнивать технические характеристики, С-400 превосходит американские аналоги".

К тому же американцы представляют собой весьма непростых партнеров: свои современные высокотехнологичные системы они поставляют лишь ближайшим союзникам и только после обстоятельных процедур с получением экспортного одобрения. "Это не по душе прежде всего нетерпеливым авторитарным режимам", - пишет Локшин. Русские же, напротив, предпочитают более быстрые и незатейливые процедуры.

При этом, продолжает автор, "любая оружейная сделка имеет ярко выраженный политический подтекст". Агрессивная внешняя политика России становится рекламой мощной системы ПРО. "Даже объявленное намерение купить российские ЗРК представляет собой отличную возможность заявить о себе как о суверенном государстве, которое не позволит американцам диктовать себе условия", - отмечает автор публикации.

"Особенно очевидным это становится на примере Турции, которая должна получить ЗРК уже в 2019 году. Этот факт вызывает нешуточную обеспокоенность в Вашингтоне и страх перед тем, что использование С-400 и тесные контакты с российскими экспертами позволят России подобраться к натовским тайнам", - говорится в статье.

Со стороны Турции "это месседж в адрес Вашингтона и Брюсселя", считает Пухов. В этой связи эксперт считает, что вопреки давлению американцев Анкара все-таки завершит сделку. Президенту Турции Эрдогану, замечает Пухов, в любом противостоянии важно в первую очередь сохранить лицо.

При этом, уверены как Пухов, так и Веземан, опасаться смещения Турции в российскую сферу влияния не стоит.

"Саудовская Аравия какое-то время назад была заинтересована в покупке С-300, однако из этого ничего не вышло. Даже при том, что Эр-Рияд недавно подтвердил свой интерес и к С-400, Москва вынуждена признать: некоторые страны, как и прежде, делают ставку в первую очередь на американскую военную помощь. Российские военные разработки нужны им лишь для укрепления своей позиции на переговорах с американцами", - резюмирует автор.