20 ноября 2018 г. Уильям Браудер | The Washington Post Мир не может позволить России руководить Интерполом. Мой опыт демонстрирует, почему этого нельзя допускать В прошлую субботу появилась новость, что ведущим кандидатом в президенты Интерпола стал российский госслужащий. "Вначале я подумал, что это, должно быть, шутка", - пишет в своей статье в The Washington Post Уильям Браудер (газета называет его так: "автор книги "Красный циркуляр" и активист, руководивший кампанией за "Глобальный закон Магнитского"). Автор продолжает: "Россия продемонстрировала некоторые из самых преступных тенденций, какие только были у любой страны мира. Ее агенты применили при атаке в британском Солсбери химическое оружие военной категории. Российские ракеты убили 298 безвинных людей на борту рейса MH17 над Украиной. А оперативники Кремля вмешивались в выборы в США и Европе. России вообще не должно было быть в списке стран, которые могли бы выдвинуть лидера Интерпола". Как бы то ни было, в среду генассамблея Интерпола в Дубае выберет нового президента из двух кандидатов - это сотрудник МВД России Александр Прокопчук и нынешний президент Интерпола, Ким Чен Янг из Южной Кореи. Браудер замечает: "Никто не должен желать, чтобы на такой пост вознесся россиянин, но у меня есть особая личная заинтересованность в том, чтобы этого не случилось. В 2012 году мне удалось убедить правительство США принять Закон Магнитского, названный в честь моего коллеги Сергея Магнитского, который был взят под стражу российскими властями после разоблачения коррупции в верхах и умер под арестом после того, как его избили и отказали ему в медицинской помощи. Этот закон позволяет США замораживать активы российских нарушителей прав человека и отказывать им в визах. С тех пор российский президент Путин объявил мне вендетту. Она приобретала разные формы, в том числе угрозы убийством и планы незаконной выдачи меня другими странами. Но одной из самых пагубных форм были многократные попытки Москвы злоупотребить полномочиями Интерпола, пытаясь добиться моего ареста и экстрадиции в Россию, где меня, вероятно, подвергнут пыткам и убьют". Браудер утверждает, что не он один оказался в таком положении: "Каждую неделю мне звонит какая-нибудь новая жертва российских злоупотреблений системой Интерпола". Браудер сообщает: "Я работаю вместе с юристами и с другими жертвами над инициативой, согласно которой правила самого Интерпола будут применены, чтобы приостановить использование системы Интерпола Россией. Ее серийные злоупотребления хорошо документированы и неопровержимы. Если бы, вместо приостановки членства России, один из приспешников Путина стал лидером одного из важнейших в мире правоохранительных институтов, это был бы абсурдный, кафкианский сценарий". "В среду все демократические и транспарентные страны должны объединиться и воспользоваться своим влиянием, дабы гарантировать, что Интерпол не опозорит себя, фактически сделавшись ответвлением русской мафии", - заключает Браудер. Источник: The Washington Post