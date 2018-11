20 ноября 2018 г. Владимир Кара-Мурза-мл. | The Washington Post Путин вот-вот получит контроль над основной правоохранительной организацией планеты В среду делегаты, участвующие в генеральной ассамблее Интерпола, изберут нового президента этой организации, напоминает в своей статье в The Washington Post Владимир Кара-Мурза-мл., вице-председатель движения "Открытая Россия" и глава Фонда Бориса Немцова за свободу. Ведущим кандидатом в президенты Интерпола автор называет российского генерала полиции Александра Прокопчука. "Британское правительство установило, что победа Прокопчука до такой степени гарантирована, что "бессмысленно пытаться его остановить". Британская правозащитная организация Fair Trials написала в секретариат Интерпола, энергично протестуя против выдвижения этой кандидатуры и отмечая, что "стране, которая в прошлом нарушала правила Интерпола (например, часто пытаясь использовать его системы для распространения политически мотивированных предостережений), было бы неуместно предоставлять руководящую роль в ключевом надзорном институте", - говорится в статье. Автор замечает: "Политически мотивированные предостережения" - одна из любимых тактик Кремля, применяемая для легитимизации преследования им политических оппонентов и осложнения их жизни путем ограничения их передвижений. Хотя устав Интерпола недвусмысленно запрещает "любые вмешательства или действия политического, военного, религиозного или расового характера", организация охотно одобряла просьбы Москвы о выдаче "уведомлений с красным углом" - по сути, международных ордеров на арест - в отношении видных оппонентов Кремля". "С генералом полиции у руля, назначенным Путиным, Кремлю будет уже без надобности злоупотреблять Интерполом ради достижения своих целей; он сможет поставить эту организацию себе на службу. Чтобы догадаться, чьи имена могут быть выбраны для "уведомлений с красным углом" в будущем, не надо далеко ходить - взгляните только на федеральный список разыскиваемых лиц от российского МВД: в него включены такие лица, как давний оппонент Кремля Михаил Ходорковский и лидер крымских татар, украинский депутат Мустафа Джемилев. (Необходимое раскрытие информации: Ходорковский - основатель движения "Открытая Россия", вице-председателем которого я являюсь). Американцы, содействовавшие принятию Закона Магнитского (допроса которых Путин потребовал в Хельсинки от президента Трампа), тоже вероятные кандидаты", - пишет автор. Кара-Мурза продолжает: "Но злоупотребление системой "уведомлений с красным углом" станет лишь самой маловажной проблемой, если президентом Интерпола станет Прокопчук. Главная задача организации - обмен информацией и взаимопомощь национальных полицейских сил. Можно вообразить, что был бы в состоянии сделать Кремль, получив доступ к конфиденциальным базам данных по всему миру. Например, может намного прибавиться незаметных российских туристов, посещающих зарубежные страны с новенькими паспортами, чтобы полюбоваться древними готическими соборами". По мнению Кара-Мурзы, действия путинского режима в России и за рубежом - "карикатура на само понятие верховенства закона", и Интерпол когда-нибудь захочет позабыть о том этапе своей истории, который собирается начать в эту среду. Источник: The Washington Post