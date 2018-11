20 ноября 2018 г. Энн Симмонс | The Wall Street Journal Кремль поддерживает кандидатуру российского чиновника-ветерана на пост президента Интерпола "Кремль заявил, что поддерживает кандидатуру ветерана-чиновника российского министерства внутренних дел на пост президента Интерпола. Подобное развитие событий вызывает новые сомнения относительно эффективности международного правоохранительного агентства, полномочиями которого, по словам критиков, злоупотребляют авторитарные правительства", - пишет The Wall Street Journal. "Потенциальное назначение генерал-майора Александра Прокопчука по итогам голосования генеральной ассамблеи в Дубае в среду спровоцировало критику со стороны правозащитных организаций и правительственных чиновников, которые утверждают, что Москва использует организацию для преследования и наказания своих политических врагов", - отмечает газета. "The Wall Street Journal не смогла независимо подтвердить кандидатуру Прокопчука или сообщения в российских СМИ, согласно которым вторым кандидатом является Ким Чен Янг из Южной Кореи, исполняющий обязанности президента агентства и бывший старший вице-президент", - говорится в публикации. В понедельник, как пишет газета, "один из чиновников Госдепартамента заявил, что на эту должность претендует "не один кандидат", однако он отказался озвучить предпочтения администрации Трампа". "Мы активно и широко сотрудничаем с государствами-членами Интерпола и подчеркиваем необходимость избрания того, кто будет содействовать, а не подрывать, продвижению ценностей и методов, которые делают Интерпол столь жизненно важным международным органом", - заявил чиновник. По словам Дэвида Кларка, бывшего советника британского МИДа, потенциальное назначение Прокопчука вызывает "серьезную обеспокоенность в деле соблюдения прав человека". Прокопчук - "неотъемлемая часть путинского режима", заявил Кларк, который сейчас работает в исследовательской организации под названием Институт управления государством (Institute for Statecraft). "Он подверг критике очевидное отсутствие негативной реакции со стороны западных правительств, предположив, что они более не могут "действовать скоординировано", - отмечает издание. "Учитывая, как Россия использовала "красные уведомления" Интерпола для преследования оппонентов режима, - цитирует The Wall Street Journal бывшего эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, - назначение кого-то из страны, которая более всего злоупотребляла властью Интерпола, неизбежно приведет к полной дискредитации организации, до сих пор игравшей важную роль в соблюдении международного правопорядка". Тем временем "представители Интерпола отрицают злоупотребление системой, подчеркивая, что организация анализирует каждое "красное уведомление" с тем, чтобы удостовериться, что оно соответствует его правилам и постановлениям, включая Декларацию ООН по правам человека", говорится в публикации. Издание напоминает, что "среди оппонентов режима, для преследования которых, по словам критиков, Россия использовала Интерпол, - Никита Кулаченков, занимавшийся расследованием коррупции, Ахмед Закаев, лидер чеченской оппозиции в изгнании, Петр Силаев, активист-эколог, и родившийся в США финансист и критик Кремля Билл Браудер, арестовать которого Россия трижды пыталась заставить Интерпол". "В понедельник российская Генпрокуратура предъявила новое уголовное обвинение Браудеру, обвинив его в организации международного преступного сообщества, присвоившего средства в России, и заявив, что он причастен к отравлению Сергея Магнитского, посаженного в тюрьму после того, как он вскрыл крупные государственные налоговые махинации", - говорится в статье. "Обвинения по новому делу грозят Браудеру возможным 20-летним приговором", - отмечает издание. Источник: The Wall Street Journal