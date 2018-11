20 ноября 2018 г. Камран Бохари | The Wall Street Journal Кремль борется за власть над Интерполом "Один из ближайших союзников российского президента Путина, вероятно, станет новым главой Интерпола в результате выборов, которые пройдут на этой неделе в рамках генассамблеи организации в Дубае", - пишет в своей статье в The Wall Street Journal Камран Бохари, эксперт по национальной безопасности и внешней политике (Professional Development Institute, Оттавский университет). "Генерал-майор Александр Прокопчук уже координировал злоупотребления запросами Интерпола об экстрадиции - так называемыми "уведомлениями с красным углом" - в целях преследования врагов Путина, в том числе видных американских бизнесменов и активистов-экологов", - утверждает автор. "Но если Кремль растопчет нейтралитет этой организации, как отреагирует Запад? Как цивилизованные страны мира - те, кто признает и уважает верховенство закона - защитят своих граждан от ярости новой глобальной полицейской силы Путина, когда ее возглавит лояльный генерал?" - задается вопросами Бохари. Автор утверждает, что Прокопчук "стал одним из ключевых доверенных лиц при путинизации российского государства. С 2011 года, когда его назначили главой российского бюро Интерпола, он незаменим при манипуляциях и злоупотреблениях Путина в международной организации, которой полагается быть нейтральной и аполитичной". По мнению автора, одна из проблем - в том, что Интерпол редко проверяет обоснованность ордеров на арест, которые подают в организацию государства-члены. Автор утверждает, что использование Путиным Интерпола в качестве оружия наиболее очевидно в странах Балтии и на Балканах, причем на Балканах Россия применяет Интерпол для расширения своего влияния. "Злоупотребление системой "уведомлений с красным углом" Интерпола имеет реальные геополитические последствия - от контрактов в энергетике до избирательных кампаний. И если Путин может захватывать и контролировать благие международные организации, чтобы совершать бесшумные экономические перевороты при попытке дестабилизировать Европу, то, возможно, Западу пора пересмотреть свое взаимодействие с этими организациями. Если допустить, чтобы агрессия Путина ничем не сдерживалась, это может повлечь за собой перманентные стратегические потери для либерального порядка", - говорится в статье. "Притом, что в Интерполе 192 члена, 74% его финансирования приходятся на 14 демократических стран. Если они не применят этот финансовый рычаг, чтобы на саммите нынешнего года в Дубае изменить архаичные процедуры организации, Европе и западному миру придется заплатить гораздо большую цену", - заключает автор. Источник: The Wall Street Journal