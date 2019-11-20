Древние предки современных животных могли быть бисексуалами

"Как показало новое исследование, древние предки всех современных животных, включая людей, могли быть бисексуалами и вступать в однополые отношения, и не были чистыми гетеросексуалами, как считалось ранее", - сообщает Daily Mail.

"Гомосексуализм у животных широко распространен, и новое исследование Йельского университета заставляет предположить, что оно могло быть частью поведения животных с самого начала. Ученые изучили сексуальную активность более 1500 различных видов животных, включая крабов, змей, обезьян и коров, в рамках попыток выяснить, почему сохраняется гомосексуализм, "несмотря на отсутствие очевидной эволюционной выгоды", - говорится в статье.

"Исследователи полагают, что в отличие от существовавшей ранее теории о том, что гомосексуальность развилась после гетеросексуальности, гомосексуальное поведение могло быть частью нашей самой ранней ДНК", - утверждается в статье.

"Если бы у такого разнообразного множества видов была бы обнаружена какая-либо другая черта, а не гомосексуальность, она была бы широко признана частью нашей древней ДНК, а не как нечто, появившееся позже", - говорит Джулия Монк, ведущий автор исследования.

"(...) Ученые давно пытаются разгадать "парадокс Дарвина" - то есть ответить на вопрос, почему животные практикуют однополые сексуальные отношения, хотя те не имеют очевидной эволюционной пользы и могут привести к вымиранию, если их будут практиковать все представители вида. Исследователи Йельского университета полагают, что они сумели найти ответ. По их мнению, самые ранние предки животных практиковали "неизбирательное сексуальное поведение, направленное на все полы", а не исключительно гетеросексуальный секс", - сообщает Daily Mail.

"(...) Согласно существовавшим ранее теориям о том, почему гомосексуальное поведение сохраняется в течение эволюции, это происходит из-за ошибочной идентификации, "эффекта тюрьмы" (недостатка особей противоположного пола - Прим. ред.), доминирования и внутрисексуального конфликта. Монк и ее команда предполагают, что (...) однополое сексуальное поведение существовало всегда. Они утверждают, что гетеросексуальное поведение, скорее всего, является "производной чертой", которая возникла из бисексуальной природы предков вместе с гомосексуальным поведением, и это началось с самых ранних многоклеточных неподвижных видов. По словам ученых, доказательства их теории частично основываются на изучении иглокожих - включая морских звезд, змеехвосток, морских огурцов и морских ежей - которые демонстрируют бисексуальное поведение. Эти виды очень похожи на древние организмы, в которых эволюционировало сексуальное поведение". (...)