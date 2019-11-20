Болезни, дефекты и опасности: неприглядная правда о клонировании домашних животных

"В последние годы клонирование домашних животных становится все более и более популярным, и все больше людей готовы платить тысячи фунтов за процедуру клонирования своих обожаемых кошек и собак. Росту привлекательности того, что в прошлом считалось этически сомнительной наукой, способствовали прежде всего знаменитости - своих собак, например, "воссоздали" Барбара Стрейзанд и модельер Диана фон Фюрстенберг, - пишет британская газета Daily Star. - Однако хотя клонирование кажется идеальным решением при утрате домашнего питомца, многие эксперты высказываются публично, предупреждая ничего не подозревающих любителей животных об опасностях этой процедуры".

"Одна из основных проблем с клонированием домашних животных заключается в том, что зачастую клонированные особи оказываются совершенно другими. В последние пару лет многие хозяева животных, оплатившие дорогостоящую процедуру, сообщили, что клонирование оказалось не тем, чего они ожидали", - говорится в статье.

"Хуан Ю из китайского города Вэньчжоу заплатил 35 тыс. долларов за то, чтобы клонировать свою кошку по кличке Чеснок в этом году - после кончины животного он был охвачен горем. Но когда в июле в Пекине суррогатная мать родила котенка, которого также назвали Чеснок, , Хуан понял, что это совершенно разные кошки, не имеющие даже физического сходства (...)", - сообщается в публикации.

"Другой случай, который поразительно похож на предыдущий - это случай с Ральфом Фишером, который оплатил клонирование своего ручного бычка по кличке Шанс. Поначалу после того, как родился бычок - Фишер решил назвать его Второй Шанс - все шло вроде бы хорошо. Например, Ральф заметил, что клон ел точно так же, как его предшественник - поднимал голову и жевал вместо того, чтобы опускать ее целиком в кормушку", - передает Daily Star.

"Я ни разу не видел, чтобы так делал какой-то другой бык? - говорит Фишер. - Я думал, это то же самое животное. Я говорил, что мы вернули его".

"Но вскоре начали выявляться различия, в том числе - что самое страшное - Второй Шанс был не таким ручным, как его родитель, и дважды атаковал Ральфа", - сообщает издание.

"Люди хотят верить, что это воскрешение. На самом деле это не воскрешение. Это просто воспроизведение", - поясняет эксперт по биотехнологиям Марк Уестхьюсин (...).

"И на этом проблемы не заканчиваются, - подчеркивает газета. - Клонированное животное может также иметь целый ряд проблем со здоровьем, которых не было у "оригинала". Национальный институт исследования генома человека в Бетесде, США, предупредил о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть у клонированных существ, в том числе о более частых случаях заболеваемости".

"Среди них - увеличение размера при рождении и различные дефекты жизненно важных органов, таких как печень, мозг и сердце, - указывал институт. - Другие последствия включают преждевременное старение и проблемы с иммунной системой".

Газета указывает и еще на один важный момент: "овечка Долли, например, прожила всего шесть лет - половину средней продолжительности жизни овцы". (...)