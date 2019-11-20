Россия начала использовать против Запада его собственную журналистику. Вот как на это можно ответить

"Это выглядело как несусветная оплошность военно-морского флота Швеции: в октябре ведущая шведская газета сообщила, что гидроакустический сигнал, который флот преследовал во время охоты на вражескую подводную лодку в 2014 году, на самом деле был сигналом с буя, принадлежащего метеорологическому агентству страны. Читатели, не знакомые с подробностями знаменитой охоты, могли лишь прийти к выводу, что военно-морской флот допустил конфузную ошибку, а затем молчал о ней пять лет", - пишет Foreign Policy.

"Такие читатели - то есть большинство шведов и даже не шведов - могут и не знать, что этот буй был лишь одним из 300 доказательств, обнаруженных военно-морским флотом во время охоты, и что шведские вооруженные силы сами списали его со счетов в своем официальном расследовании эпизода с подводной лодкой в 2015 году. В этом докладе армия рассмотрела 150 из 300 доказательств, классифицировав 21 как вызывающие "особый интерес". После тщательного изучения 21 доказательства и последующего отказа от еще одного, вооруженные силы пришли к выводу, что, "вне всяких разумных сомнений", подводная лодка действительно проникла в шведские воды. Хотя военные не определили страну происхождения подводной лодки, все подозревали Россию", - говорится в статье.

"Короче говоря, метеорологический буй был ни при чем; имелось много других доказательств, подтверждающих наличие подводной лодки (...). Однако то, как был написан материал в Svenska Dagbladet, заставляло предположить, что весь этот эпизод указывает на дилетантизм со стороны вооруженных сил. Этот взгляд быстро распространился в шведских СМИ, что привело ко множеству шуток о военно-морском флоте - и нанесло урон его репутации", - отмечает автор публикации Элизабет Бро.

"Неизбежно, что и российские СМИ уделили большое внимание новости о метеорологическом буе. "Суб-разведка: российская подводная лодка, на которую охотились в 2014 году, оказалась неисправным метеорологическим буем - шведские СМИ", - радостно сообщил Sputnik. Даже газета The Moscow Times, обычно не являющаяся пропагандистским каналом для Кремля, осветила эту новость, объявив, что "Швеция потратила 2 млн долларов, охотясь на несуществующую российскую субмарину".

"(...) И это не просто небрежная журналистика, которую можно превратить в пропаганду и издевательство. Правдивую информацию может постигнуть и постигает та же участь. "В вооруженные силы поступили жалобы на солдат, которые справляют нужду рядом с детским садом", - сообщила NRK, норвежская телевещательная корпорация, во время проведения Trident Juncture 2018, крупных военных учений НАТО, которые в основном проходили в Норвегии. Спустя всего пару дней спустя российский телеканал RT пустил эту новость в оборот в собственном материале под заголовком "Испражняющиеся солдаты, пустые бары, тонущий фрегат и другие ключевые моменты крупнейших учений НАТО".

"RT также выразил серьезную обеспокоенность положением голландских военных во время учений Trident Juncture после того как голландские СМИ сообщили, что голландским солдатам, участвующим в учениях, не было предоставлено достаточно кальсон, и им придется покупать их самостоятельно. "Холоооодная война: в преддверии крупных учений НАТО голландские военные должны сами покупать зимнее белье", - объявил RT. Телеканал выразил аналогичное ликование по поводу судьбы немецких солдат. "Солдатам придется ожидать новых сапог полутора лет", - сообщила в августе немецкая ежедневная газета Der Tagesspiegel. RT распространил эту новость, объявив, что "Немецкая армия испытывает проблемы с обеспечением солдат... САПОГАМИ, и велит им подождать до 2022 года".

(...) По словам контр-адмирала в отставке Андерса Гренстада, который до начала этого года командовал военно-морским флотом Швеции, вина в основном лежит не на журналистах, а на вооруженных силах. "До падения Берлинской стены мы, вооруженные силы, были очень тихими. Наши служащие знали, что им не следует много говорить, потому что это поможет противнику, - сказал он. - За последнее десятилетие мы были гораздо более открытыми. Например, в Афганистане мы хотели показать, что Швеция делает за границей. Передача сверхсекретной информации посторонним лицам, очевидно, всегда была запрещена, но в те годы считалось, что говорить о менее чувствительных вопросах - это хорошо. Но теперь ситуация с безопасностью изменилась. Если вы обсуждаете с журналистом вопросы, которые не являются совершенно секретными, но при все же чувствительные, это риск, потому что журналист может что-то неправильно понять , и, конечно, то, что он или она напишет, сможет использовать любой".

"(...) В прошлом году правительство Дании представило общегосударственный план действий, который включает в себя интенсивный мониторинг дезинформации и предложение "диалога" с новостными СМИ. Оно также объявило, что хочет работать с социальными сетями, чтобы ограничить дезинформацию, и предложил сотрудничество с общественными СМИ", - сообщается в публикации.

"(...) Журналисты и представители общественности по понятным причинам сопротивляются изменениям в доступе к вооруженным силам. Но (...) нравится им это или нет, сегодня журналисты являются частью национальной безопасности. Это означает, что журналисты также должны лучше защищаться от дезинформации".

Издание отмечает, что для этого вооруженные силы могут предоставлять обучение широкому кругу журналистов, в том числе о спектре современных угроз национальной безопасности и о том, какого рода информация помогает противнику, а школы журналистики могут начать предлагать специализации в области национальной безопасности. "Очевидно, существует огромная потребность в таких знаниях, и она будет только расти по мере того, как отношения между крупными державами становятся более напряженными, - говорится в статье. - Швеция, в свою очередь, рассматривает еще одну инициативу: государственное агентство по психологической защите обороне. Шведские новостные СМИ должны быть лучше подготовлены к серьезному кризису национальной безопасности, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист Sveriges Radio".

"(...) Ни один репортер не радуется мысли об отказе от сочной новости, не говоря уже о целой статье или телевизионном сюжете. Но ни один сторонник западной демократии также не будет радоваться влиянию России или Китая. Если Запад хочет сдерживать агрессивных конкурентов, его общества должны встретить их единым фронтом - фронтом, в который порой входят и журналисты", - заключает автор публикации.