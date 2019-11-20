Действительно ли вода в австралийских унитазах закручивается в другом направлении?

"Как бы неохотно мы не говорили о ней, но тема туалета касается каждого. В конце концов, в уборной мы в среднем проводим три года своей жизни, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. - При этом большинство людей не знают, что у 2,5 млрд людей по всему миру нет доступа к санитарным средствам. (...) Немногие знают и о культурных различиях посещения туалета".

Упорно сохраняется миф о том, что в унитазах в Южном полушарии, в частности в Австралии, вода при смывании закручивается в другом направлении. Это ложное утверждение, пишет издание. "Хотя сила Кориолиса и способствует тому, что ураганы в Северном полушарии вращаются в другом направлении в сравнении с ураганами в Южном полушарии, в меньшем масштабе - например, в унитазах и раковинах - она не оказывает влияния", - говорится в статье.

Впрочем, в туалетах Австралии вполне можно встретить пауков. "Тому, кто хочет перестраховаться, следует использовать освежители воздуха и туалетные блоки с ароматом лимона - его пауки не переносят", - отмечает издание.

"Тому, кто пойдет в туалет в Китае, Индии и других азиатских странах, нет необходимости брать с собой газету. Вместо удобного сидения там установлены напольные унитазы, предполагающие сидение на корточках при пользовании ими. Они кажутся неудобными, однако являются более гигиеничными и полезными для здоровья. Согласно медицинским исследованиям, люди, пользующиеся унитазами западного типа, чаще болеют заболеваниями кишечника, что может быть связано с неестественной позой, которую мы принимаем в наших туалетах. К тому же напольные унитазы препятствуют передаче болезней через бактерии, которые обычно обнаруживаются на сиденье унитаза".

Сингапур, продолжает издание, считается самой чистой страной в мире, что связано со строгими действующими там законами. "Поэтому, будучи в Сингапуре, никогда не забывайте смыть за собой в туалете - иначе вам придется заплатить штраф размером до 150 сингапурских долларов. Как узнают о таком нарушении закона? Кажется странным, но для этих целей действительно есть полицейские в штатском, которые проводят выборочные проверки в общественных туалетах".

В Швеции во многих общественных туалетах больше нет разделения по полу, что подтверждает ее репутацию как передовой страны в вопросах гендерного равенства.

Итальянцы, в свою очередь, изобретательны в многочисленных способах смывания в туалете. "Они используют разные варианты - кнопку смывания на стене, веревку, за которую нужно потянуть, педаль, автоматический сенсорный смыв и даже спрятанный за крышкой унитаза рычаг".

"Наверное, нет ничего более неловкого, чем засорить унитаз, будучи в гостях. Тому, кто путешествует по Латинской Америке и хочет избежать такой неприятности, следует придерживаться правила: туалетную бумагу смывать нельзя. Из-за узких труб туалет там может легко засориться", - пишет Frankfurter Rundschau.