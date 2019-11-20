В Киото запретили фотографировать гейш из-за слишком большого наплыва туристов

"Совет жителей Киото, обеспокоенный плохими манерами туристов, посещающих исторический квартал Гион, где живут многие гейши, запретил делать там фотографии", - пишет корреспондент Le Monde Филипп Месмер.

"(...) Такая мера вступила в силу 25 октября и сопровождалась раздачей туристам листовок и наклеек, нарисованных студентами из женского Университета Киото и Университета Рюкоку, с указаниями на английском и китайском языках о том, как правильно себя вести. Инструкции были размещены в разных местах. Запрет сопровождался наложением штрафа в размере 10 тыс. иен (83 евро), хотя сегодня никто еще не знает, кто должен заставить его платить, полиция или члены ассоциации", - говорится в статье.

"Такая мера обусловлена настоящей усталостью от чрезмерной посещаемости бывшей имперской столицы. В период с 2012 по 2017 год количество иностранных туристов увеличилось в пять раз, достигнув 7,4 млн человек. Поведение многих из них совсем не радует очень вежливое местное население, - отмечает журналист. - (...) В Гионе туристы стремятся увидеть и сфотографировать артисток гейко и их учениц майко, порой они причиняют им неудобства, когда те идут на работу".

"(...) Центральное правительство поддерживает эту новую инициативу. В ответ на озабоченность населения, опасающегося "исчезновения атмосферы Гиона", Министерство транспорта и туризма проводит с сентября по 8 декабря тестирование службы, нацеленной на отправку сообщений туристам, приближающимся к данному кварталу на расстояние до 1 километра. При открытии отправленной ссылки туристы получают доступ к веб-сайту с предупреждениями на английском и китайском языках, как, например: "Не фотографируйте гейко или майко без их разрешения" или "Не трогайте фонари". Сайт напоминает, что в случае нарушения предусмотрены штрафы. На местах развернуты полицейские, готовые призвать нарушителей к порядку", - сообщается в публикации.

"Осуществление запрета на фотосъемку совпало со встречей 25 и 26 октября в городе Хоккайдо (на севере Японии), министров туризма стран G20. Приоритетом переговоров был вопрос о чрезмерном наплыве туристов. В итоговой декларации саммита участники обязались действовать так, чтобы побуждать путешественников "посещать различные направления, дабы оживить местную экономику и повысить устойчивость различных туристических объектов", заявив, что это "будет способствовать созданию рабочих мест и предпринимательству в сельской местности". Иными словами, туристам пора начать мыслить шире, нешаблонно", - резюмирует Le Monde.