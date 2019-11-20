Французские производители насекомых теряют терпение

"Европейская комиссия должна выдать первые разрешения на торговлю насекомыми в начале 2020 года. А до тех пор вся французская технологическая цепочка выступает против недобросовестной конкуренции со стороны европейских соседей", - пишет журналистка Августина Пассилли в издании Slate.fr.

"Съедобные насекомые, похоже, покоряют Францию. Казалось бы, их легко найти и в деликатесном интернет-магазине или даже в ресторане. 19 сентября стартап Food Chéri менее чем за час продал 400 гамбургеров с насекомыми, выпущенных ограниченной партией. В преддверии Хэллоуина телешоу "Лучший кондитер" бросило вызов участникам конкурса, предложив им сделать торт из сверчковой крикет-муки", - говорится в статье.

"Тем не менее, все эти инициативы во Франции являются незаконными. Так объясняется то, почему с 25 ноября 2015 года французская индустрия чувствует себя ущемленной по сравнению с европейскими конкурентами. В этот день Европарламент и Европейский совет приняли новый регламент, вступивший в силу 1 января 2018 года, который классифицирует насекомых как "новый пищевой продукт" (novel food). Поэтому прежде чем выставлять на продажу насекомых, потребуется разрешение от Европейской комиссии", - поясняет автор статьи.

"Некоторые страны, такие как Нидерланды и Бельгия, разрешили производителям, переработчикам и дистрибьюторам продолжать продавать свою продукцию, изготовленную из саранчи, клопов и личинок иных насекомых, в ожидании, пока Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) выдаст первые оценки рисков", - отмечает издание.

"В начале 2020 года EFSA должно принять решение по трем уже изучаемым досье, а девять других должны подождать. Но французские власти, со своей стороны, предпочли оставаться верными своему "принципу абсолютной предосторожности", - сетует Виржини Миксе, приказавшая своему сайту электронной коммерции Minus Farm перейти в режим ожидания, хотя она продолжает разводить насекомых для собственного потребления. Такая бдительность, одобряемая многими экспертами, несомненно, сдерживает развитие торговли продуктами из съедобных насекомых, произведенными во Франции", - считает газета.

"Создается недобросовестная конкуренция между государствами-членами, что просто невыносимо", - негодует Джеки Петиз. Он, как и Виржини Микс, является членом Французской федерации производителей, импортеров и распространителей насекомых (FFPIDI), которая объединяет около 150 предпринимателей. Этот житель Нанта также вынужден был прекратить торговлю продуктами, обогащенными белком, и праздничными продуктами (закусками типа пирожных) из насекомых. В августе 2016 года, всего через шесть месяцев после запуска своей платформы Insectéine, он получил административный приказ, запрещающий ему их продавать", - сообщает газета.

"В конечном счете, мы отдаем предпочтение секторам торговли продуктами из насекомых за пределами Европы в ущерб французской промышленности. Те, кто годами продают насекомых, особенно в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, разработали реальное ноу-хау и как только будет дано разрешение на "новый пищевой продукт", предоставленное [Европейской комиссией], они получат право на вторжение на наши рынки с насекомыми, выведенными по низкой цене и не обязательно соответствующими европейским стандартам питания", - тревожно предсказывает Джеки Петиз.

"(...) Если профессионалы данной отрасли выражают сожаление, то некоторые эксперты приветствуют французскую осторожность, - говорится в публикации. "[Потребление насекомых] фактически развивалось в регламентарном вакууме, поэтому я считаю нормальным, что мы не разрешаем продавать продукты питания без проведения проверок. Это нужно для защиты потребителя", - утверждает микробиолог Мишель Готье.

"Существует большая неопределенность в отношении рисков для здоровья, связанных с приемом внутрь насекомых, - уточняет он. - Во-первых, химических, потому что могут обнаружиться загрязняющие вещества, включая тяжелые металлы, в зависимости от того, что съело насекомое [...] С другой стороны, нет достаточного числа исследований в области микробиологии насекомого в отношении его патогенных микроорганизмов [чтобы узнать, может ли оно передать свои заболевания человеку]".

"(...) Это не мешает Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в течение нескольких лет выдвигать на первый план преимущества потребления насекомых (или энтомофагии) как для окружающей среды из-за меньшего использования воды по сравнению с мясом, так и для здоровья. Но EFSA не спешит подтверждать эти достоинства", - пишет газета.

"(...) На местах игроки французского сектора теряют терпение, - говорится в статье. "Проблема в том, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среде и охране труда перепутало всех насекомых. Это как смешивать в одну кучу всех млекопитающих!"- возмущается заводчица насекомых Вирджини Миксе. "Исследователи полагают, что некоторые из них могут быть опасными, поскольку в них содержится яд или они могут стать переносчиками болезней, как комары", - продолжает она, сокрушаясь по поводу того, что действительно съедобных насекомых не рассматривают отдельно".

"(...) Ресторатор Лоран Вайе, который два года назад открыл свое заведение Inoveat в самом центре 2-го округа Парижа, говорит: "Пока что мы остаемся незамеченными, но на самом деле, у нас вполне могут возникнуть проблемы. Все же я считаю возмутительным то, что как нам известно, в некоторых продуктах могут содержаться вредные ингредиенты и их продажа разрешена. В то время как те насекомые, которых мы готовим, полезны и для здоровья, и для окружающей среды. Я не хочу знать, почему власти к нам не пристают, однако я хотел бы знать, почему это до сих пор не является законным".