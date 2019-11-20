У бундесвера большие проблемы с боевыми системами

"Министр обороны Германии настойчиво выступает за участие бундесвера в большем количестве операций. Но способна ли на это армия? Новые данные о боеготовности военной техники, имеющиеся в распоряжении издания Der Spiegel, заставляют сомневаться в этом".

"Бундесвер продолжает бороться со значительными ограничениями в эксплуатационной готовности важных боевых систем. Это касается прежде всего вертолетов и самолетов, которые имели бы важное значение для возможных новых операций за рубежом. Однако они находятся лишь в ограниченной боевой готовности. (...) Соответствующие данные отдельные виды войск представили недавно в ведомстве министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС). Данные конфиденциальны", - сообщает издание.

"Особенно серьезные технические проблемы обнаруживаются в новых и сложных боевых системах, например, в вертолетах NH-90. Согласно внутренним документам, из 75 вертолетов, имеющихся у бундесвера, в настоящее время в распоряжении армии имеются только 44 вертолета, остальные находятся на ремонте или техобслуживании. Из 44 вертолетов, согласно списку, в действительной боевой готовности находятся только 9 машин. В 2018 году их было еще 17", - подчеркивает журналист Маттиас Гебауэр.

"Не намного лучше выглядит ситуация и с "Тигром", ударным вертолетом армии: из 53 поставленных вертолетов в настоящее время доступны лишь 36. В боевой готовности находятся лишь 12 машин, только они действительно пригодны к полетам. При этом использование "Тигра" было бы обязательным в любой новой операции бундесвера за границей, так как вертолет с воздуха защищает сухопутные войска".

Из 71 вертолета CH-53 в распоряжении бундесвера находятся 48 машин, а к полетам пригодны лишь 18 из них. Улучшения ситуации не предвидится: хотя новые транспортные вертолеты и присутствуют в планах, они будут поставлены не раньше 2023 года, так как соответствующие договоры будут подписаны только в следующем году, говорится в статье.

"Из 93 боевых реактивных самолетов Tornado доступны в настоящий момент лишь 57 машин, совершать полеты могут только 20. Во всем мире Tornado считают устаревшей моделью, однако коалиционное правительство ФРГ по сей день не смогло прийти к соглашению относительно преемника Tornado, так как партия СДПГ выступила против закупки американских боевых самолетов", - указывает издание.

"Критичной выглядит и ситуация с бронетранспортером Puma, одной из новейших боевых систем бундесвера: из 284 купленных машин доступны лишь 191, в боевой готовности находятся только 67. (...) "Ощутимое повышение материальной боеготовности" не может быть достигнуто, говорится во внутреннем документе сухопутных войск".

Согласно отчетам прошлых лет, пишет издание, бундесвер, общая боеготовность которого оценивалась в 70%, занимал в международном сравнении неплохую позицию. "Причина более или менее хороших общих показателей кроется в количестве рассматриваемых систем, - поясняет автор статьи. - Вместо того, чтобы анализировать только важные и основные боевые системы бундесвера, в последние годы в отчетах учитывались также базы данных серверов и прочие, скорее не военные компоненты. Их хорошие показатели компенсировали отрицательные данные о важных боевых системах и способствовали приемлемому результату".

"К тому же расчет боеготовности в принципе непрозрачен. Так, министерство всегда указывает лишь долю готовых к эксплуатации систем в соотношении с числом имеющихся в наличии танков или самолетов. (...) Занятную игру с цифрами демонстрирует пример боевого танка "Леопард". Так, в данных, представленных сухопутными войсками для годового отчета, его боеготовность оценивается в 55%, так как из 183 имеющихся в распоряжении танков в боевой готовности находится 101 машина. Однако если сравнить эту цифру с общим наличием (245 танков), процент боеготовности составит лишь немногим более 41%", - пишет Der Spiegel.