Семья убитого З.Хангошвили получила защиту в Германии

"Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев (BAMF) предоставило Манане Ц., бывшей жене убитого гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, и их четырем общим детям статус беженцев, - сообщает немецкое издание Der Spiegel. - Таким образом, семья получила право жить и работать в Германии. Решение было принято BAMF 21 октября".

"Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен тремя выстрелами из пистолета с глушителем типа Glock-26. Уже вскоре после убийства расследование, проведенное Der Spiegel, порталами Bellingcat, The Insider и лондонским центром "Досье", показало: преступление могло быть совершено при поддержке российского государства или даже по его заказу", - напоминает издание.

"Хангошвили воевал во Второй чеченской войне против России. Позже он несколько лет работал информантом и посредником грузинских и украинских антитеррористических ведомств. Также и американские спецслужбы, в частности ЦРУ, использовали его связи в труднодоступном кавказском регионе и в чеченском сообществе за границей".

"По мнению экспертов, в случае депортации семье убитого грозила бы смертельная опасность. Политики различных фракций требовали предоставления семье права остаться в Германии. "Дети теперь могут расти в безопасности, для меня это значит очень много", - сказала Манана Ц. в разговоре с Der Spiegel после принятия решения BAMF".

"Несколько недель назад убийством в парке Малый Тиргартен занялся и бундестаг, - отмечают авторы статьи. - Шпионская активность иностранных спецслужб в целом "достигла уровня, которого мы не наблюдали со времен холодной войны", заявил глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг на открытом слушании трех руководителей немецких спецслужб. По его словам, используемые методы становятся "более грубыми".

В деле Хангошвили нет неопровержимых улик, сказал Хальденванг. "Поэтому он "очень осторожен" в оценке произошедшего. Президент Федерального ведомства по защите конституции предостерег от поспешного приписывания преступления российским спецслужбам - тем более что такой шаг со стороны госоргана "имел бы значительные политические последствия".

К делу подключилось и ведомство канцлера, высказавшее Москве свое недовольство. "Причина состоит в отказе России сотрудничать с немецкими ведомствами в расследовании преступления. Как Федеральная разведывательная служба, так и Федеральное ведомство по защите конституции тщетно пытались получить от партнерских ведомств российской стороны содержательные ответы", - отмечает Der Spiegel.