Бомбы как обычное право

"Оставаясь незамеченными мировой общественностью, мирные жители Сирии по-прежнему становятся жертвами авиаударов России и режима Асада. Москва крепко держит Сирию под контролем, а Запад строит иллюзии о миролюбии Путина", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Если мировую общественность вообще еще беспокоит бедствие в Сирии, то разве что выборочно, - отмечает автор статьи Рихард Херцингер. - (...) В отношении подвергшихся нападению Турции курдских территорий по крайней мере еще ведутся дискуссии, хотя и абстрактные, о создании международной зоны безопасности. Однако в том, что касается бесчинств России и ее подопечного Асада в отношении взятых ими на прицел территорий, сегодня, кажется, действует своего рода обычное право".

"Только 16 и 17 ноября Сирийская организация по правам человека (SNHR) сообщила о бочковых бомбах, сброшенных на больницу в поселении Кафранбель, а также об атаке боевых самолетов на жилые районы в деревне Аль-Малладжа, в результате которой погибло пять мирных жителей. Еще в конце сентября SNHR насчитала 6686 мирных жителей, среди них 1928 детей, ставших жертвами российских авиаударов с начала военной интервенции Москвы в 2015 году", - говорится в статье.

"Эти злодеяния всячески оспариваются Кремлем, а сообщения о них выдаются за "фейковые новости" - даже когда доказательства неопровержимы", - указывает издание. Так, один из тяжелейших российских авиаударов был осуществлен 22 июля в городе Маарат-ан-Нуман, втором по величине городе провинции Идлиб. Кульминацией атаки, направленной исключительно на гражданские цели (военных объектов там нет), стала бомбардировка рыночной площади, в результате которой погибли десятки людей. "Чтобы доказать, что налет никогда не совершался, (...) российское министерство обороны представило аэроснимки, которые должны были доказать, что рыночная площадь на самом деле невредима. Однако на этих снимках была попросту показана другая часть города, а не та, что была разрушена российскими ВВС", - указывает Херцингер.

"Кремль не стесняется никакой фальсификации и обмана, чтобы наводнить международную медиаобщественность дезинформацией и обвести ее вокруг пальца. Это та же грубая тактика, которой Москва следует и в других случаях, например, когда речь идет о пассажирском самолете MH17, сбитом летом 2014 года над восточной Украиной".

"Но вместо того, чтобы ввести против России санкции за несоблюдение международного гуманитарного права и международных правовых норм в целом, Запад неустанно делает ставку на то, чтобы сделать ее "партнером" в стабилизации Сирии. При этом Россия, гарантирующая в военной и политической сфере возможность продолжения режимом Асада войны против собственного населения и сама масштабно участвующая в ней, меньше всего подходит для того, чтобы в послевоенном регулировании играть ведущую роль в сближении враждующих групп населения. Для большинства сирийцев она скорее ассоциируется со смертью, насильственным переселением и разрушениями", - подчеркивает издание.

"В то время как Россия создает впечатление, что она якобы пытается сбалансировать интересы разных участвующих в сирийской войне сил, в действительности она неуклонно развивает свой союз с турецким режимом и тем самым добилась того, что теперь ни Асад, ни Турция, ни военный союзник России Иран более не могут действовать в Сирии без согласия Путина. То, что должно выглядеть как "посредничество", на самом деле служит долговременному укреплению российского господства в Сирии", - уверен автор статьи.

"То же самое касается и мнимых попыток Кремля инициировать внутрисирийский "политический процесс" примирения враждующих сторон. (...) В учреждении Конституционного комитета речь едва ли идет о чем-то большем, чем о целенаправленном очковтирательстве Кремля и режима Асада. Хотя формально в нем и представлены разобщенные между собой части сирийской оппозиции, режим представляет в "Конституционном комитете" настолько стабильный блок, что этот орган не сможет принять никакого решения против его воли".

"Организации наподобие "Конституционного комитета" предназначены в первую очередь для того, чтобы пускать Западу пыль в глаза - аналогично методу, который Москва использовала в учреждении "народных республик" в Восточной Европе после 1945 года. Его ключевую идею Вальтер Ульбрихт тогда сформулировал так: "Все должно выглядеть демократически, но мы (имелись в виду коммунисты) должны все держать под контролем". Кремль пытается создать видимость желаемой демократизации Сирии в первую очередь потому, что он хочет побудить Запад профинансировать восстановление разрушенной страны под сохраняющейся властью Асада".

И в этом, пишет Херцингер, Россия может добиться успеха. "То, что президент Франции Макрон недавно объявил о "смерти мозга" НАТО и высказал намерение подключить Россию к желаемой им "суверенной" европейской системе безопасности, демонстрирует растущее стремление Европы "нормализовать" отношения с Москвой - и приукрасить для этой цели бесцеремонную силовую политику Путина", - констатирует Die Welt.