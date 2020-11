20 ноября 2020 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Истэблишмент безопасности США готовится к финальному натиску со стороны Трампа "Когда Кристофер Миллер, недавно назначенный и.о. министра обороны США, призвал своих сотрудников выполнять приказы, за вдохновением он обратился не к конституции, а к любимому футбольному тренеру Дональда Трампа. "Делайте свою работу", - написал он, процитировав Билла Беличика, главу New England Patriots и бурного сторонника Трампа. Это послание содержалось во втором официальном письме Миллера в министерство обороны, которое было отправлено после того, как он был поспешно назначен Трампом. Его возвышение произошло после того, как президент назначил ряд своих лоялистов на другие руководящие должности в Пентагоне, что вызвало ужас у многих в министерстве", - пишет Financial Times, добавляя, что, по словам критиков, это (....) указывает на "пагубную тень, которую Трамп бросает на национальные институты безопасности, отказываясь признавать поражение в президентской гонке. Вместо того, чтобы прокладывать путь для плавной передачи власти Джо Байдену, президент поддерживает "горящие" внешнеполитические шаги, которые, по некоторым опасениям, представляют собой угрозу для национальной безопасности". "Прямо сейчас у них волосы стоят дыбом, и они пытаются придумать, как остановить [г-на Трампа]", - сообщил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона о настроениях среди профессиональных чиновников сферы безопасности. (...) "Инсайдеры и чиновники сферы национальной безопасности говорят, что отставки, проведенные Трампом после выборов, и изменения в политике побудили кадровых чиновников вступить в финальный 60-дневный оборонительный бой, чтобы защитить жизненно важную инфраструктуру обороны и разведки страны от шквала финальных директив. Но теперь у них мало внешней поддержки республиканцев во внешнеполитическом истеблишменте, на которую они исторически полагались", - говорится в статье. "Людей увольняют направо и налево; и если вас не уволят, то загонят в угол, - сказал Пол Гебхард, бывший специальный помощник министра обороны, который работал над переходом власти к администрации Джорджа Буша в 2000 году. По его словам, волна увольнений в Пентагоне означает, что он оставлен в ведении военных во главе с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов и главным военным советником Трампа, говорится в публикации. "Советники-республиканцы и чиновники утверждают, что, хотя отправлять в отставку генерала Милли (...) было бы чрезвычайно радикальным шагом, он вместе с директором ЦРУ Джиной Хаспел и директором ФБР Кристофером Рэй все еще может оказаться на плахе. "У него есть список послэлекторальных отставок, который был составлен несколько месяцев назад", - пояснил высокопоставленный республиканский помощник в Конгрессе. Другой бывший чиновник сказал, что Трамп требует лояльности "на 1000 процентов" (...)", - говорится в статье. "Трамп также продавливает ряд внешнеполитических шагов, непопулярных среди некоторых представителей его собственной партии, начиная от массового вывода войск из Ирака и Афганистана до рассмотрения санкций в отношении хуситов в Йемене, что может усугубить гуманитарный кризис и поставить под угрозу мирный процесс. По сообщениям американских СМИ, на прошлой неделе он также некоторое время поигрывал с мыслью о бомбардировке ядерных объектов в Иране, в то время как некоторые официальные лица опасаются, что он может поддержать вывод войск на улицы в случае протестов после выборов", - подчеркивается в статье. "Кори Шаке, эксперт по военно-гражданским отношениям из консервативного Американского института предпринимательства, утверждает, что военные, вероятно, защищены от такого вмешательства. "Если бы президент хотел, чтобы военачальник согласился нарушить свою конституционную присягу, чтобы попытаться удержать его у власти, ему, вероятно, пришлось бы уволить первую тысячу из них, прежде чем он найдет того, кто будет готов сделать это", - сказала она. Американские институты "доказали, что они достаточно сильны, чтобы противостоять тем, кто пытается их дискредитировать", добавила она. (...) "Генерал Милли изо всех сил старался подчеркнуть свою приверженность конституции, особенно после того, как он извинился за то, что появился вместе с Трампом в боевой форме в разгар жестокого обращения с протестующими против расизма этим летом. Четырехзвездочный армейский генерал на прошлой неделе выступил с еще одним громким призывом, выступив рядом с Миллером. "Мы приносим присягу не королю или королеве, не тирану или диктатору. Мы приносим клятву не отдельному человеку", - заявил генерал Милли, оставаясь верным теме, которую, по словам его пресс-секретаря, он публично озвучивал "в течение десяти или более лет". "Один американский чиновник отметил, что было "преувеличением" думать, что генерал Милли может оказаться среди уволенных просто потому, что подтвердил давние принципы, но время, когда он произнес свои комментарии, сделало его похожим на "торчащий гвоздь, по которому нужно ударить молотком". Другие готовятся к очередной череде увольнений или изменений политики", - передает газета. "Совершенно очевидно, что Миллер будет выполнять приказ Трампа, и вокруг него есть эта преторианская гвардия трампистов", - заметил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, добавив, что президент обладает "огромной властью и огромной свободой действий", когда дело доходит до внешних дел. "Это еще далеко не все". Источник: Financial Times