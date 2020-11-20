Переполненные больницы, перегруженные морги: коронавирус поражает российскую провинцию

"(...) Здесь одни больные лежат на полу, другие в коридорах больниц. Там в морге на полу лежат груды черных полиэтиленовых мешков. Здесь снова отчаявшиеся фельдшеры скорой помощи видят, как их пожилым пациентам отказывают в госпитализации... Переживающая коронавирус Россия раскрывается через дрожащие объективы мобильных телефонов, в коротких эпизодах, показывающих устаревшую систему здравоохранения", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Десятки таких видео, заполонивших интернет, стали вызывать беспокойство. Уже сейчас несколько медицинских учреждений запретили использовать мобильные телефоны. Министерство здравоохранения, со своей стороны, запретило врачам без разрешения выражать свое мнение в СМИ", - говорится в статье.

"(...) Напрасный труд: сигналы тревоги звучат все более отчаянно, и пресса, в отличие от телевидения, их транслирует. В городе Железногорск Красноярского края жители вынуждены в складчину покупать градусники для местной больницы. В Омске фельдшеры в знак протеста привозят пациентов с коронавирусом к зданию регионального Минздрава", - пишет Le Monde.

"В Архангельске, откуда я вернулась, я видела, как пациенты объявили голодовку, требуя лекарств, - свидетельствует Анастасия Васильева, глава "Альянса врачей", единственного независимого профсоюза медицинских работников. - Мы уже ездили очень далеко, в ветхие медицинские учреждения, и видели, что ситуация продолжает ухудшаться. В Ульяновске на 400 пациентов приходится один врач, медсестра должна делать по 600 инъекций в день. В аппаратах ИВЛ не хватает кислорода...

"(...) В среду президент Владимир Путин в режиме видеоконференции дал указание губернаторам регионов не "приукрашивать ситуацию". Именно там, в провинции, эпидемия поражает сильнее всего, от Крыма до Сибири, где местные власти жалуются на нехватку лекарств и врачей. Расположенная в средней полосе России Ивановская область входит в число тех, кто признает, что больше не знает, где хранить тела умерших - при этом там с начала эпидемии зарегистрировано всего 213 смертей", - комментирует журналист.

"Такие трудности в регионах совсем не удивительны. В области здравоохранения разрыв между Москвой и провинцией огромен. В столице сосредоточено самое современное оборудование, а также гораздо большее количество медперсонала. В регионах, наоборот, во многих больницах не хватает всего - от канализации до краски для стен", - говорится в публикации.

"(...) Во время первой волны около половины заболевших приходилось на Москву. Осенью ситуация совсем иная: сейчас три четверти заражений затрагивают провинцию. Однако в течение нескольких месяцев относительной передышки неравенство продолжало увеличиваться. Столица построила на базе выставочных центров пять огромных временных коронавирусных госпиталей, призванных облегчить нагрузку на больницы. Изображения этих блестящих и хорошо оборудованных центров контрастируют с картинками из регионов", - отмечает Виткин.

"Начиная с весны прослеживается еще одна тенденция: по всей стране тысячи медработников увольняются, несмотря на предоставление премий правительством, в то время как многие другие в поисках лучшего заработка из провинции предпочли переехать в Москву или Санкт-Петербург. Это явление не поддается количественной оценке, но, например, главный врач одной московской больницы сообщил агентству AFP, что он нанял 300 сотрудников со всей России, - передает автор статьи. "Те, кто остаются, действуют в одиночку, - говорит Анастасия Васильева. - Начальство больше не в силах что-либо организовать, разве что может оказать давление на зарплаты, чтобы медработники не наговорили лишнего".

"Кремль признает эти различия. (...) На губернаторов возложены широкие полномочия, вернее ответственность за согласование несовместимых приоритетов, как, например, в директиве, переданной правительством 12 ноября: "На своих территориях губернаторы должны ввести необходимые ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости, не допуская при этом негативные экономические последствия".

"(...) В среду губернатор Владимирской области отличился тем, что проиллюстрировал карикатуру на существующие региональные диспропорции. Заболев Covid-19, он уехал лечиться в частную клинику в Москве, расположенную на расстоянии 250 км. Сначала Владимир Сипягин попытался это отрицать, но потом объяснил, что не хочет занимать драгоценное место в больнице в своем регионе", - резюмирует Бенуа Виткин.