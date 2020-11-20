Адвокат безумия

"Все более абсурдными выступлениями адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани пытается доказать, что победа на выборах была украдена. Почему человек, который некогда был американским героем, делает из себя шута?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Абсурд всего мероприятия был бы очевиден, даже если бы Руди Джулиани отключили микрофон и никто не понимал бы ни слова из того, что он говорит, - пишет журналист Рене Пфистер. - В четверг бывший мэр Нью-Йорка стоял в маленьком зале для пресс-конференций в Вашингтоне, а перед ним толпились репортеры столичных СМИ".

"Прежде чем адвокат подошел к микрофону, две сотрудницы команды Трампа душевно обнимались перед работающими камерами; сам Джулиани вовсе не думал о том, чтобы надеть маску. Прошел лишь один день после того, как в США было зарегистрировано 250 тыс. умерших от коронавируса. Но Джулиани и его люди делают вид, что пандемия существует только в представлении свихнувшихся левых", - говорится в статье.

"Вероятно, именно способность отрицать действительность так ценит в своем адвокате президент. Дональд Трамп проиграл выборы, в этом нет сомнений. (...) Однако за спиной Джулиани стояла табличка, на которой можно было прочесть: "Несколько путей к победе" - и красным выделены штаты, в которых Трамп якобы еще может выиграть. Во время выступления у вспотевшего адвоката Трампа потекла по вискам темная краска, вероятно, от средства для окрашивания волос".

"То, что рассказывал Джулиани, напоминает об иракском министре информации Мухаммеде Саид Ас-Сахафе, который в 2003 году незадолго до победы американских войск в Ираке заявлял: "Багдад в безопасности. Неверные сотнями совершают самоубийства у ворот города". Главный пропагандист Саддама Хусейна вошел в историю как "Комический Али". Джулиани же заявляет, что есть веские доказательства фальсификации выборов 3 ноября. (...) Однако проблема в том, что и на этот раз Джулиани не привел обоснованных доказательств. Дональда Трампа это не беспокоит, - отмечает издание. - Стратегия президента проста. Она работает над мифом о том, что бессовестная Демократическая партия украла у него победу на выборах - а затем неверные республиканцы вонзили ему нож в спину. Это не имеет ничего общего с реальностью. Однако это не имеет значения, пока достаточное количество граждан США верят в ложь: сегодня почти 70% республиканских избирателей говорят, что к ним закрадывается беспокойство по поводу того, что выборы были фальсифицированы".

"Вопрос в том, зачем Джулиани участвует в этой грязной игре. Когда-то он был человеком с репутацией, которому было что терять. На протяжении восьми лет Джулиани занимал должность мэра Нью-Йорка. Он снизил преступность в городе и после терактов 11 сентября 2001 года вернул ньюйоркцам мужество и надежду. (...) Журнал Time публиковал его на обложке, а британская королева посвятила его в рыцари".

"После работы в мэрии он превратил свою репутацию в деньги, - повествует Der Spiegel. - 100 тыс. долларов брал он за выступление, основал свою консалтинговую фирму. (...) В 2007 году он пытался стать кандидатом на должность президента от республиканцев, однако этот проект с треском провалился. Джо Байден злословил тогда, что Джулиани умеет произносить лишь одно предложение: "Существительное - глагол - 9/11". Тогда Джулиани действительно поставил в центр кампании свою реакцию на теракты 11 сентября. Однако этого оказалось далеко не достаточно".

"Трамп стал для Джулиани возможностью еще раз выйти на большую сцену. Уже во время предвыборной кампании он защищал своего старого товарища из Нью-Йорка, причем даже тогда, когда другим это было противно. "Так разговаривают мужчины", - сказал, выступая по телевидению, Джулиани, когда осенью 2016 года была опубликована аудиозапись, на которой Трамп хвастался тем, что может без спроса трогать женщин за промежность. В Белом доме Джулиани стал для Трампа кем-то между консильери и подручным. Официально у него нет функции, но это облегчает ему выполнение грязной работы. (...) Из "мэра Америки" он превратился в шута", - констатирует издание, отмечая, что большинство американцев не удивились экранному образу Джулиани в новой комедии "Борат" - потому что таким он уже был в их голове.

"В этом смысле ему уже нечего терять. Вместе с Трампом 76-летний Джулиани ведет свою последнюю битву. Как и над президентом, над ним нависла опасность попасть в тюрьму, если власть в Вашингтоне перейдет Джо Байдену. Уже многие месяцы над душой Джулиани стоит нью-йоркская прокуратура, в которой он некогда работал", - пишет Der Spiegel.