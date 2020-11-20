Новый провал в расследовательской работе федерального прокурора Лаубера

"В громком международном деле о мошенничестве при невыясненных обстоятельствах погиб россиянин. Теперь федеральная прокуратура Швейцарии хочет закрыть дело - и отдать подозреваемым миллионы", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Сергей Магнитский скончался в одной из московских тюрем 16 ноября 2009 года, - напоминает издание. - Причина его смерти до сих пор не выяснена. 37-летнему мужчине отказывали в предоставлении медицинской помощи. Возможно, его забили до смерти. Магнитский был аудитором, который раскрыл предполагаемые налоговые махинации, в результате которых преступная сеть вывела из российского государства 230 млн долларов и - через фиктивные фирмы - перевела их на банковские счета на Западе. В том числе на банковские счета в Швейцарии".

"Расследование Магнитского, очевидно, мешало высокопоставленным представителям политики и исполнительной власти: его арестовали, и он умер незадолго до окончания срока содержания под стражей, установленного в один год", - пишет издание.

После того, как Hermitage Capital, компания инвестора Уильяма Браудера, бывшего работодателя Магнитского, в качестве частного обвинителя подала в Швейцарии заявление в прокуратуру, было заведено уголовное дело по подозрению в отмывании денег и заморожено 18 млн франков на счетах в UBS и Credit Suisse. "В то время как другие государства ужесточают принятые санкции, а Евросоюз обсуждает принятие санкционного закона по примеру "закона Магнитского", Швейцария хочет передать дело в архив. Большая часть средств, на которые был наложен арест, должна отправиться обратно в Россию", - говорится в статье.

"(...) При этом речь идет об общей сумме в размере 13-17 млн франков. Федеральная прокуратура подтвердила изданию, что она завершила свое расследование и хочет прекратить производство по делу".

"Абсолютно безрезультатным девятилетнее расследование, очевидно, не было: в отношении маленькой части замороженных средств удалось доказать связь с преступлением в России. Поэтому 1-4 млн франков подвергнутся взысканию. Чтобы представить такие доказательства и в отношении оставшейся большой части денег, швейцарским следователям необходима более подробная информация из России. Однако она не поступала. Наоборот, генеральная прокуратура России вообще не отвечала на запросы Швейцарии о предоставлении правовой помощи или же отвечала с опозданием", - указывает издание.

"Уильям Браудер возмущен. (...) Он видит в этом почерк Кремля и уже ушедшего в отставку федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. В прошлом году сотрудник федеральной прокуратуры, поддерживавший хорошую связь с Лаубером, предстал перед судом в связи с тем, что принял приглашение российского прокурора поехать на медвежью охоту на полуостров Камчатка. Российская "Новая газета" увидела в этом причину того, почему Швейцария блокирует расследование по делу Магнитского".

"Лаубер вел себя слишком дружелюбно по отношению к русским, говорит Браудер. (...) "Прекращение расследования - это приглашение в Швейцарию для тех, кто отмывает деньги. Здесь им нечего бояться", - заявляет он".

"В 2018 году его адвокаты пытались отстранить от дела расследовавшего его прокурора Патрика Ламона с помощью жалобы, поданной в Федеральный суд по уголовным делам. Суд отказал. Но прокурором была очень недовольна и другая сторона. Наталья Весельницкая, российский адвокат обвиняемой компании, планировала дискредитировать Ламона с помощью женевской адвокатской конторы и кампании в СМИ и таким образом избавиться от него. Но и это сделать не удалось. Ламон все еще ведет уголовное дело", - говорится в статье.

"Пока решение о прекращении производства по делу и возвращении миллионов не вступило в законную силу. Компания Браудера может до начала декабря высказать свою позицию по этому поводу, и Браудер говорит, что хочет оспорить прекращение дела во всех судебных инстанциях. Впрочем, это возможно лишь до тех пор, пока фирма Браудера будет являться одной из сторон процесса. А федеральная прокуратура сейчас также рассматривает вопрос о том, может ли она лишить Hermitage Capital статуса частного обвинителя", - пишет Tages-Anzeiger.