20 октября 2020 г. Патрик Уинтур, Джулиан Борджер и Джастин Маккарри | The Guardian Россия планировала кибератаку на Олимпиаду в Токио, утверждает Великобритания "Российская военная разведка планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры этим летом в Токио в попытке подорвать главное спортивное событие в мире, сообщил Национальный центр кибербезопасности Великобритании, рассказав о совместной операции с американскими разведывательными агентствами", - передает The Guardian. "Российские кибер-рекогнисцировочные усилия распространялись на организаторов Игр, логистические службы и спонсоров и велись задолго до того, как было принято решение отложить Олимпиаду из-за коронавируса", - поясняет газета. "Многие ранее приписываемые России кибератаки были направлены против государственных институтов политических оппонентов Москвы, но некоторая кибер-активность была направлена и на агентства, проводящие расследования в отношении допинга в российском спорте. Нынешние свидетельства являются первым признаком того, что Россия была готова пойти на то, чтобы подорвать Летние Олимпийские Игры, из которых были исключены все российские участники из-за спонсируемых государством постоянных нарушений, связанных с допингом", - говорится в статье. "Организационный комитет Токийской Олимпиады сообщил, что "не наблюдалось значительного воздействия" возможных кибератак на его деятельность. "Токио-2020 рассматривает кибербезопасность как важный аспект проведения Игр, и оргкомитет Токио-2020 принимает ряд мер и проводит тщательную подготовку", - говорится в заявлении, присланном The Guardian по электронной почте. (...) Как сообщило информационное агентство Kyodo, высокопоставленный правительственный чиновник Японии указал, что Токио рассмотрит вопрос о подаче протеста Москве, если будет подтверждено, что кибератаки были осуществлены Россией". "Великобритания является первым правительством, подтвердившим подробности масштаба попытки России подорвать Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане в Южной Корее, о которой сообщалось ранее. Страна заявила - по ее словам, с уверенностью 95% - что подрыв Зимних и Летних Олимпийских игр был произведен удаленно подразделением ГРУ 74455. В Пхенчхане, по данным Великобритании, кибер-подразделение ГРУ попыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров, нацеливаясь на церемонию открытия Зимних Игр 2018 года, в результате чего упал веб-сайт и зрители не могли распечатать билеты, а также отключился Wi-Fi на стадионе. В число ключевых целей также входили вещательные компании, горнолыжный курорт, олимпийские чиновники, поставщики услуг и спонсоры игр в 2018 году, то есть объекты атак были не только в Корее". "ГРУ также развернуло вредоносное ПО по удалению данных против IT-систем Зимних Игр и нацеливалось на устройства по всей Южной Корее с помощью фильтра VPN", - отмечается в публикации. "Соединенное Королевство исходит из того, что разведывательная работа перед Летними Олимпийскими играми, в том числе адресный фишинг для сбора ключевых данных об учетных записях, создание поддельных веб-сайтов и исследование безопасности индивидуальных учетных записей, была направлена на создание такой же формы подрыва, сделав Игры логистическим кошмаром для бизнеса, зрителей и спортсменов", - пишет издание. "Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом, - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. - Великобритания продолжит работать с нашими союзниками, чтобы выявлять и противодействовать будущим злонамеренным кибератакам". The Guardian напоминает, что "в понедельник США предъявили обвинение 6 сотрудникам российской военной разведки за их предполагаемую роль в хакерских атаках на Зимние Олимпийские Игры 2018 года и на цели вредоносного ПО NotPetya, включая больницу в Пенсильвании, что также предположительно является делом рук подразделения ГРУ 74455, известного исследователям кибербезопасности как Sandworm team. (...) Министерство юстиции США оценивает общий мировой ущерб, нанесенный червем NotPetya, в более чем 10 млрд долларов, а число его жертв по всему миру составляет более 300, что делает это самой дорогостоящей хакерской атакой за всю историю. Американские обвинительные заключения также касаются предполагаемых атак ГРУ на Украину, Грузию, южнокорейские Олимпийские игры, выборы во Франции и расследования атаки с применением российского нервного агента "Новичок" в 2018 году в Великобритании". "(...) Обвинения Великобритании являются частью попытки устранить российскую угрозу для кибербезопасности путем максимального раскрытия информации и предотвращения любого подрыва отложенных Летних Игр в следующем году. Британские источники заявили, что разрешение на масштабы и постоянство киберактивности в отношении спортивных организаций, вероятно, было получено в высших эшелонах российского государства", - указывает The Guardian. (...) Источник: The Guardian