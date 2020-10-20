Против радикального исламизма - радикальное наступление

"(...) Правительство Франции решило дать "быстрый", "лобовой" и "бескомпромиссный" ответ. Принятые меры направлены на "дестабилизацию и преследование вредоносного движения, которое проповедует превосходство законов ислама над законами Республики", заявили в окружении министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Через три дня после обезглавливания учителя истории из Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати пришло время для всеобщей мобилизации сил безопасности, призванных провести полномасштабное наступление на всей территории страны", - пишет Liberation.

"Однако произнося воинственные слова и обещания действовать беспощадно, правительство также движется в сторону серьезного юридического риска. Утром в понедельник Жеральд Дарманен объявил на радио Europe 1 о роспуске гуманитарной ассоциации ваххабитского направления "Baraka City" и "Коллектива против исламофобии во Франции" (CCIF), тем самым он разрушил преграду, к которой не позволял себе прикасаться ни один из его предшественников из Министерства внутренних дел. Теперь он намерен приступить к рискованным процедурам, которые рано или поздно может опровергнуть или даже отменить административный суд, а затем Государственный совет. Отвечая на вопрос об обосновании столь впечатляющего роспуска (более 50 организаций), которого сейчас требует значительная часть политического спектра, окружение министра внутренних дел упоминает обо "всем, что касается восхваления терроризма и социальной и религиозной ненависти и нарушения общественного порядка". На данном этапе и при условии, что текущее судебное расследование обезглавливания Самюэля Пати это докажет, первая претензия представляется иллюзорной в отношении CCIF, чьи противоречивые рассуждения о концепции исламофобии нельзя приравнять к восхвалению терроризма. Второе обоснование является гораздо более всеобъемлющим, оно может позволить властям выиграть дело и, таким образом, избежать разрушительного удара по престижу в политическом плане", - комментирует автор статьи Вилли Ле Девен.

"(...) В случае дальнейшего провала правительство рискует создать благоприятные условия для риторики жертвенности и мученичества в исламистских кругах. Эти течения используют поляризацию французского общества для того, чтобы сравнивать тяжелое положение мусульман, живущих во Франции, с положением уйгуров в Китае или рохинья в Бирме. Более того, в понедельник многие сторонники CCIF иронизировали по поводу увеличения членства, которое принесет коллективу подобная направленность", - говорится в статье.

"В понедельник министерство внутренних дел также объявило о проведении 40 посещений мест проживания и сбора, нацеленных на отдельных лиц, а также на общинные структуры или религиозные объединения, поддерживаемые мечетями. Такая мера разрешается законом о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом (SILT) от 30 октября 2017 года, который предоставляет сотрудникам полиции возможность посетить человека, подозреваемого в деятельности или выступлениях, угрожающих безопасности и ценностям государства, - отмечает журналист. (...) "Идея состоит в том, чтобы совершать по 20 посещений в день, - сказали на площади Бово, - для того, чтобы страх перекинулся на другую сторону".

"Кроме того, с пятницы началось более 80 расследований, приведших к арестам "всех тех, кто так или иначе с апологетических позиций объяснял, что этот учитель [Самюэль Пати] сам виноват", - подчеркнул Жеральд Дарманен. Le Figaro рассказывает про арест Билала Р., президента благотворительной ассоциации Ummah Charity, который в рамках своей неправительственной организации учредил фонд поддержки отца ученицы, видеоролик которого указывал на убитого учителя как на виновного и заслуживающего наказания", - пишет Libération.

"(...) Совершенно законно то, что Министерство внутренних дел отреагировало так быстро, однако властям придется отрегулировать свои действия так, чтобы не скатиться в простое ожесточение", - отмечает один высокопоставленный чиновник.

"Инициирована еще одна мера - требование о высылке в ближайшие часы примерно 231 человека, занесенного в картотеку лиц, представляющих оперативный интерес по линии профилактики радикализации террористического характера (FSPRT). Конкретно это касается 180 человек, находящихся в настоящее время в тюрьмах. Еще 51 человек должен быть арестован. (...) "Страны происхождения должны будут забрать своих граждан", - предупреждает канцелярия министра внутренних дел, по данным которой большинство лиц из картотеки будут "вывезены" в страны Магриба и в Россию (для чеченцев)", - сообщает издание.

"Здесь явно попирается верховенство закона, - с порицанием говорит одна судья. - Занесение в картотеку не является доказательством вины, это произвольное решение полиции, которое к тому же трудно оспорить. С точки зрения таких органов, как Европейский суд по правам человека, мы впадаем в ересь!"

"(...) Министр по делам гражданства Марлен Скьяппа во вторник встречается с французскими представителями крупных социальных сетей (Facebook, Twitter, Google, TikTok и Snapchat), речь идет о поиске наилучших способов противостоять "киберисламизму", используя все более мощный арсенал безопасности", - резюмирует Libération.