Как на итальянских кладбищах хоронят эмбрионы

"Католические организации похищают эмбрионы из больниц, чтобы похоронить их "по-христиански". В том числе без ведома женщин, переживших выкидыш или аборт", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В Риме одна женщина обнаружила на кладбище могильный крест с ее собственным именем, - повествует журналист Андрес Вислинг. - Находка повергла ее в ужас. Могильные кресты, на которых были написаны их имена, обнаружили и другие женщины. (...) Ранее они пережили выкидыш или аборт. О том, что эмбрион нерожденного ребенка потом был похоронен "по-христиански" и к тому же под их именем, они не знали; по их словам, они не подавали для этого никакого заявления и не давали согласия".

На кладбище Cimitero Flaminio на севере итальянской столицы много белых крестов, пишет издание. Под каждым из них похоронен эмбрион. "2 ноября прошлого года папа римский Франциск посетил "поле ангелов" на кладбище Flaminio, подчеркнув тем самым, что захоронение эмбрионов в соответствии с христианской традицией является задачей церкви".

"Захоронение эмбрионов регулируется в Италии 7-й статьей декрет-закона 285/1990 о "похоронной полиции". В нем идет речь о мертворожденных, "продуктах зачатия" и "продуктах аборта", правовой статус меняется в зависимости от возраста эмбриона. Эмбрионы сроком менее 20 недель, как правило, подлежат утилизации как больничные отходы с особым режимом обращения, но родители могут запросить их погребение. Запрос на захоронение могут в течение 24 часов также подать родственники или их представители. Но, например, организация Armata bianca, считает, что такое положение дает ей право подавать такие заявления и организовывать погребения, не сообщая об этом женщинам. Очевидно, они получают необходимую информацию, в том числе имена женщин, от больниц. Добровольцы организации забирают эмбрионы в больницах в коробке с крестом. Тем самым также нарушается врачебная тайна. Если плоду больше 20 недель, больницы могут распорядиться о погребении на основе собственных полномочий ", - говорится в статье.

"О христианском погребении в этом законе речи не идет, однако похороны проводятся в соответствии с католическим ритуалом, (...) что нарушает гарантируемую конституцией свободу вероисповедания. Критики такой практики говорят о вмешательстве церковных организаций в личные права женщин и работу государственных органов. (...) Такие действия рассматриваются как очередная попытка подрыва права на аборт. (...) Из-за противостояния церковных кругов аборты зачастую превращаются для женщин в бег с препятствиями", - указывает издание.

"Случаи, произошедшие в Риме, привлекли всеобщее внимание. Уполномоченный по защите личных данных инициировал расследование, готовится коллективный иск в суд. "Поля ангелов", как в Риме, есть на многих кладбищах по всей стране. Всего, как сообщается, в Италии имеется более 200 тыс. могил, где захоронены эмбрионы", - пишет Neue Zürcher Zeitung.