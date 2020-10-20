Сирия обладает "мощной программой разработки химического оружия"

"Режим в Дамаске систематически скрывает от международного контроля свои запрещенные боевые вещества. Новое исследование разоблачило тех, кто отвечает за применение и разработку этих страшных средств", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Название не вызывает подозрений: Сирийский центр научных исследований и разработок, более известный под английским названием Scientific Studies and Research Center (SSRC). Однако за ним скрывается ключевой элемент программы диктатора Башара Асада по разработке химического оружия", - указывают журналисты Пауль-Антон Крюгер и Фредерик Обермайер.

В понедельник организации Open Society Justice Initiative из Нью-Йорка и Syrian Archive из Берлина передали наиболее исчерпывающий на данный момент доклад о структуре и руководстве этого учреждения и его тесной связи с президентским дворцом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также расследовательской комиссии ООН и правоохранительным органам нескольких стран, в том числе Германии. В докладе поименно называются почти 150 ответственных лиц SSRC, говорится в статье.

"Документ, содержащий почти 90 страниц, имеется в распоряжении Süddeutsche Zeitung. В нем подробно задокументировано, как после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия осенью 2013 года сирийский режим скрывал от ОЗХО оборудование и химические реагенты для производства таких боевых веществ, как зарин. Они были переданы 105-й бригаде Республиканской гвардии Сирии, элитному подразделению сирийской армии под руководством бригадного генерала Талала Маклуфа, тесно связанного с семьей Асада", - пишет издание.

"Наше расследование показывает, что Сирия по-прежнему обладает мощной программой разработки химического оружия", - говорит Стив Костас из Justice Initiative.

На основе двухлетнего расследования и интервью почти с 50 бывшими сотрудниками SSRC и представителями правительства авторы доклада выявили, что институт, имеющий в Сирии почти 60 подразделений, играет центральную роль в производстве зарина. "Согласно докладу, 450-е подразделение, расположенное в городе Джамрая в пригороде Дамаска, отвечает за разработку нервно-паралитического отравляющего вещества и наполнение им боеприпасов. Приказы о применении оружия отдает, согласно докладу, лично президент, командованием руководит генерал Бассам аль-Хассан, советник президента и ответственный за безопасность SSRC", - говорится в статье.

"Влиятельные Воздушные разведывательные силы и Республиканская гвардия отвечают за транспортировку укомплектованного оружия и планирование операций, а также согласование атак с президентским дворцом. Институт также участвует в создании импровизированных ракет и бочковых бомб, с помощью которых осуществлялись атаки на повстанческие регионы с применением хлора. Доклад также содержит новую информацию об атаке с применением зарина и хлора на населенный пункт Эль-Латамна в марте 2017 года, которая в настоящий момент расследуется ОЗХО", - передает Süddeutsche Zeitung.