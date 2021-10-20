"Он вел себя как король": обвинения MeToo против Шимона Переса

"Движение MeToo, направленное против сексуальных домогательств, посмертно настигло и икону израильского движения за мир Шимона Переса, - пишет австрийское издание Die Presse. - Бывшая соратница и экс-член парламента Колет Авиталь недавно сообщила в интервью газете Haaretz, что Перес однажды домогался ее: в 1984 году тогдашний премьер-министр якобы прижал ее к двери после разговора и попытался поцеловать. "Когда я уходила, у меня дрожали ноги, - рассказала Авиталь, которой сейчас 81 год. - Для меня это было отвратительно".

"Несколько дней назад израильский телеканал опубликовал письменное заявление второй женщины, которая утверждает, что также подвергалась физическим домогательствам со стороны Переса. Журналист Haaretz Гидеон Леви, который некоторое время работал на Переса, сказал в интервью, что он знает женщин, которые не захотели бы оставаться наедине в одной комнате с политиком. А Даниэль Бен Симон, бывший член парламента от Израильской партии труда, который когда-то входил в число соратников Переса, сообщил, что Перес вел себя по отношению к женщинам как "король, который делает все, что ему заблагорассудится" - поведение, которое было "не только шовинистическим", но и характеризовало мужчин на руководящих постах, "которые считают, что им позволено все".

"Эти высказывания вызвали эмоциональную реакцию в левых кругах - и горячие дебаты. В начале 1990-х годов Шимон Перес, умерший в 2016 году, помогал в качестве министра иностранных дел вести переговоры о мирном соглашении между Израилем и Иорданией. В этот же период он добивался соглашения с палестинцами, за что в 1994 году вместе с бывшим премьер-министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом был удостоен Нобелевской премии", - пишет издание.

"Конечно, у Переса всегда были критики по обе стороны политического спектра: многие правые считали его наивным в отношениях с палестинцами, а некоторые левые были недовольны его поддержкой израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Тем не менее Перес считается в Израиле и на международном уровне иконой израильского движения за мир. Заявления женщин, как опасаются некоторые его поклонники, могут бросить тень на его наследие".

"Они и другие левые были "глубоко разочарованы" высказываниями Авиталь, сказала Анат Маор, бывший член парламента от левой партии Мерец, предупредив, что откровения могут быть "использованы для нанесения ущерба мирному процессу и соглашениям в Осло". Соглашения в Осло, в заключении которых участвовал Перес, были призваны положить начало мирному процессу с палестинцами", - поясняет Die Presse.

"Некоторые представители правого спектра, в свою очередь, видят в дебатах возможность атаковать как нелюбимого Переса, так и политического оппонента. Почему "так называемый прогрессивный, просвещенный, проженский лагерь молчал столько лет", спросил правый комментатор Ноам Фатхи во время теледебатов".

"Сама предполагаемая жертва, Колет Авиталь, кажется, поражена ожесточенностью дискуссии. "Давайте не будем утрировать, - сказала она в телевизионном интервью несколько дней назад. - Я не отрицаю, что мы обязаны этому человеку своей безопасностью, что я действительно верила в его видение и его оптимизм, и что я ценила его - даже после этого инцидента", - передает Die Presse.