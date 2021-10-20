Новый ледниковый период: Россия почти полностью разрывает многолетние отношения с НАТО

"После обвинений в шпионаже отношения России с НАТО значительно охладели. Обе стороны ожидают усложнения отношений", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Ответ Москвы оказался не совсем симметричным: в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что Россия закрывает свое постоянное представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а также приостанавливает работу военной миссии НАТО и его информационного бюро в российской столице. Так Кремль отреагировал на решение Брюсселя показать на дверь восьми российским военным дипломатам, которых он подозревает в шпионаже, и вдвое сократить число сотрудников российского представительства - до десяти человек. "Фактически это разрыв отношений, - прокомментировал принятое решение бывший представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин в интервью порталу РБК. - Печальный финал", - передает журналист Штефан Шолль.

"Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что решение Москвы еще больше усложнит отношения, и что Россия, очевидно, больше не готова к диалогу. Российская сторона, в свою очередь, представила этот шаг как развод после неудачного брака. "Положение дел де-факто оформлено де-юре, - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. - Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно".

"Двусторонние отношения между НАТО и Россией начались в 1991 году со вступления страны в Совет североатлантического сотрудничества. Москва взяла курс на Запад, в 1994 году направила миротворческие силы на Балканы под эгидой НАТО, в 1998 году открыла дипломатическое представительно НАТО", - пишет издание.

"В 2000 году молодой президент Владимир Путин даже говорил о вступлении в альянс, в 2002 году был создан Совет Россия-НАТО, и Россия оказывала материально-техническую поддержку миссии альянса в Афганистане. Но планы США по принятию Грузии и Украины в НАТО и российская военная интервенция в Грузии в 2008 году подавили настроение. Аннексия Крыма Москвой и ее скрытая военная операция на востоке Украины в 2014 году окончательно испортили его. В конце 2014 года в военной доктрине России в качестве основной угрозы было указано приближение НАТО к ее границам, а Брюссель в свою очередь в 2016 году объявил Россию главной угрозой для своих членов. В 2019 году Москва прекратила свое участие в Совете Россия-НАТО", - говорится в статье.

"Сегодня российская общественность действительно считает альянс главным врагом; российские дипломаты называют генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "главным лицемером". НАТО продолжит агрессивную политику на границах России, переговоры с ним бессмысленны, говорит военный эксперт Виктор Литовкин. "НАТО никогда не воспринимало Россию как равноценного партнера, оно читает нам лекции о том, как вести себя на территории СНГ и в других странах".

"Опасность войны не возрастет", - считает Литовкин. Потому что НАТО зависит от США. Основная коммуникация, по его словам, уже ранее проходила по российско-американским военным каналам", - передает Frankfurter Rundschau.