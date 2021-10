20 октября 2021 г. Майан Яффе-Хоффман | The Jerusalem Post Третья бустерная доза вакцины будет последней? Израильские врачи объясняют, какие научные данные говорят в пользу этого "Вакцина против кори делается один раз и навсегда. Вакцина против ветряной оспы эффективна до 20 лет. DTaP (вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша) требует пяти доз в возрасте до 7 лет, но тогда она обеспечивает защиту как минимум на 10 лет. Так почему же мы предполагаем, что нам нужно будет делать прививку от коронавируса каждые шесть месяцев или каждый год? Есть причины, по которым людям может требоваться ревакцинация от Covid хотя бы раз в год, но также есть и причины, заставляющие предполагать, что третья прививка по сути может быть и последней", - пишет The Jerusalem Post. "Первая причина, по которой нам может понадобиться четвертая (или пятая или шестая) инъекция - это распад наших собственных антител и иммунного ответа, объясняет доктор Орен Кобилер с медицинского факультета Саклера Тель-Авивского университета. Недавние исследования показали, что действие вакцины от коронавируса Pfizer ослабевает через 4-6 месяцев, что делает людей более предрасположенными к инфекции. Бустерная доза делает именно то, что подразумевает ее название: она усиливает наши антитела, обеспечивая лучшую защиту от вируса", - говорится в статье. "Еще одна причина, по которой нам могут потребоваться повторные уколы, связана с вариантами (...). Если вирус постоянно меняется, то наши вакцины необходимо будет обновлять, чтобы защищаться от новейших угроз. (...) "Другой вопрос, насколько эффективными против этих вариантов вакцины, которые у нас есть", - задумывается профессор Мейталь Галь Танами, руководитель лаборатории молекулярной вирусологии медицинского факультета Университета Бар-Илан. "Коронавирус - это РНК-вирус, а значит, он изменяется. Однако частота его мутаций в 3-4 раза меньше по сравнению с вирусом гриппа, что является хорошей новостью для производителей вакцин, подчеркивает Галь Танами". (...) "Недавние исследования показали, что даже когда количество нейтрализующих антител ослабевает, вакцина по-прежнему дает хороший вторичный иммунный ответ. Так зачем тогда делать бустерную дозу? Затем, по словам Кобилера, что бустерная доза не только предотвращает серьезное течение заболевания, но и нацелена на предотвращение инфицирования (...), - сообщается в статье. "Большинство вакцин используется для предотвращения серьезного протекания инфекции, а не инфекции вообще, - говорит он. - В данном же случае мы просим вакцину предотвратить заболевание вообще, предотвратить распространение инфекции. Большинству людей в мире не нужна ревакцинация, чтобы предотвратить серьезное течение заболевание, но она нужна им, чтобы предотвратить заражение коронавирусом и его передачу другим людям". (...) "Есть также основания полагать, что третья инъекция может быть последней. Многие детские вакцины вводятся трижды и не более, например вакцина против полиомиелита и вакцина против папилломавируса. Последняя, например, если делать ее после 15 лет, потребует трех доз, через один месяц и шесть месяцев после первой дозы, а затем, насколько известно ученым, ее действие длится всю жизнь", - сообщает издание. "Другая идея состоит в том, что можно изменить режим введения, чтобы повысить эффективность вакцин. В нескольких недавних статьях предполагается, например, что вакцина Pfizer формирует более устойчивый иммунитет, если первая и вторая прививки делаются с интервалом в 8 или даже 12 недель вместо 3, указал Кобилер. "Теперь, когда третью дозу вводят через 6 месяцев [после второй дозы], я не уверен, что нам когда-нибудь понадобится еще одна ревакцинация", - отмечает он. (...) "Наконец, каждая бустерная доза формирует лучший иммунный ответ как с точки зрения количества, так и качества антител, чем предыдущая, указывает Галь Танами. Иммунный ответ становится "более специфичным", а антитела "более эффективными", - говорит она. (...) Источник: The Jerusalem Post