Россия берет на себя инициативу в афганском вопросе

Москва проводит конференцию на высшем уровне, в которой впервые с момента прихода к власти принимают участие представители "Талибана"*. "Встреча знаменует собой окончательную маргинализацию стран Запада", - полагает Le Temps.

(...) "Москва, в частности, пригласила спецпредставителей Китая, Индии и Пакистана, а также новых хозяев Афганистана. Делегация талибов* будет представлять правительство, которое после взятия Кабула 15 августа быстро оказалось настигнуто масштабом возникших вызовов. По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), 95% афганцев живут за чертой бедности, а 1 млн детей в возрасте до 5 лет к концу года могут голодать, если не будет оказываться посторонняя помощь", - говорится в статье.

"Встреча в "московском формате" является первым шагом. Исламский эмират Афганистан в настоящее время не пользуется международным признанием. (...) Но самый большой вызов связан с возобновлением атак группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ)* на силы "Талибана"*, подрывающих обещания нового руководства в области безопасности, - указывает автор статьи. - (...) Именно эта угроза главным образом побудила Россию выступить с инициативой проведения конференции. Несмотря на исторически сложные отношения с талибами, приоритет для Москвы состоит в том, чтобы сдерживать ИГИЛ* в пределах афганских границ и предотвратить любой эффект цепной реакции в бывших советских республиках Средней Азии", - пишет Le Temps.

"Зло становится добром, когда его соотносят с худшим, - анализирует в онлайн-журнале Orient XXI Максим Сучков, старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО МИД России и исследователь (в статусе нерезидента) Института Ближнего Востока в Вашингтоне. - Несмотря на то, что движение "Талибан"* является предметом большой критики в Москве, где очень немногие воспринимают его идеологические основы в благоприятном свете, принятие решений в России на данный момент основано на идее, что они представляют меньшую угрозу безопасности России, чем ИГИЛ*".

(...) "Россия применяет к талибам* два подхода. С одной стороны, она открыла диалог, приняв делегацию в июле в Москве, и установила для нее несколько "красных линий", по мнению Максима Сучкова, таких как соблюдение границ и гарантии безопасности. С другой стороны, чтобы подкрепить свои высказывания, она провела совместные военные учения с Таджикистаном и Узбекистаном", - отмечает издание.

"Новый круг, очерченный в среду, сигнализирует о маргинализации стран Запада, поскольку в конечном счете Соединенные Штаты хотя и были приглашены на встречу, сами исключили себя из участия в ней, сославшись на "логистические трудности". Это извещение было сделано в понедельник, когда Залмай Халилзад, спецпредставитель США по Афганистану, который вел переговоры о выводе войск, объявил о том, что покидает свой пост, тем самым признавая свой провал, - комментирует журналист. - Словно в качестве отклика на такое признание, аналитик Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги, пишет в The Economist: "Афганистан олицетворяет собой окончательный крах возникшей после окончания холодной войны веры в то, что Соединенные Штаты были в состоянии переделать мир по собственному образу и подобию".