20 октября 2021 г. Валери Хопкинс | The New York Times Россияне не прививаются из-за апатии и настороженности в отношении Кремля "После того, как в декабре прошлого года София Кравецкая вакцинировалась российской вакциной "Спутник V", она стала изгоем на московской детской площадке, куда она водит свою маленькую дочь. "Когда я упомянула, что стала добровольцем в испытаниях и мне сделали первый укол, люди начали убегать от меня, - рассказывает она. - Они считали, что если тебе сделали прививку, то вирус находится внутри тебя, и ты заразен". "Для 36-летней Кравецкой такая реакция стала отражением преобладающего недоверия к российским властям, которое усилилось с момента начала пандемии в прошлом году. Этот скептицизм, как говорят опросы общественного мнения и социологи, является основной причиной, по которой только треть населения страны полностью вакцинирована, несмотря на доступность бесплатных прививок", - пишет The New York Times. "По словам экспертов, нежелание вакцинироваться порождает тревожную волну", - пишет газета, упоминая, что в субботу в России впервые с начала пандемии погибло 1000 человек за 24 часа, а в понедельник Россия побила еще один рекорд: за предыдущие 24 часа было зарегистрировано более 34 тыс. новых случаев заражения. (...) "Но даже при рекордном числе погибших правительство ввело незначительные ограничения, а кампания вакцинации стопорится, говорят социологи, из-за смеси апатии и недоверия", - подчеркивается в статье. "Примерно 40% россиян не доверяют правительству, и эти люди являются одними из самых активных, кто отказывается от прививок, говорит Денис Волков, директор независимого социологического Левада-центра*. В августе один из опросов показал, что 52% россиян не заинтересованы в вакцинации. "Речь идет о доверии и одобрении правительства и президента, - отмечает он. - Те, кто доверяет, гораздо более готовы сделать это". "Некоторые демографы усомнились в достоверности цифр, представленных правительством, что еще больше подрывает доверие к ним. Российское статистическое агентство заявило в пятницу, например, что в августе от Covid-19 умерло более 43 500 человек. Но другой государственный орган, национальная целевая группа по Covid-19, первоначально зарегистрировала менее 25 тыс. смертельных случаев в этом месяце, согласно подсчетам независимой газеты The Moscow Times. Из-за раcхождений россияне не знают, каким цифрам доверять". (...) "Любые новые меры по поощрению вакцинации могут сильно отставать, считает Волков. (...) "С самого начала не было определенного месседжа о том, что Covid-19 опасен, - сказал Волков. - Этот импульс утрачен, и теперь его очень трудно внедрить". (...) (...) "Летом правительство Москвы издало распоряжение о вакцинации 60% обслуживающего персонала, но критики утверждают, что этого не произошло. В августе мэр отменил недолговечную программу, связывающую доступ в закрытые помещения с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию, потому что она была настолько непопулярной. Правительство не горит желанием вводить ограничения, потому что не хочет "связываться с этим большинством людей", которые противостоят им, сказала Александра Архипова, социальный антрополог, изучающая дезинформацию, связанную с Covid, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. По ее словам, ее исследование показало, что многие россияне считают, что политикой руководят политические, а не эпидемиологические соображения. Например, указывает она, ограничения были ослаблены перед сентябрьскими парламентскими выборами, что она и другие восприняли как политический шаг, направленный на то, чтобы правящая "Единая Россия" не потеряла поддержки", - отмечается в статье. "Как и другие проблемы, коронавирус стал инструментом в политических играх", - говорит Василий Вайберт, 33-летний парикмахер из Москвы. По его мнению, тот же принцип действовал летом 2020 года, когда ограничения были ослаблены в преддверии референдума по поправкам к конституции, в том числе по той, которая позволяет Путину править до 2036 года". "Архипова предложила еще одну возможную причину низкого уровня вакцинации: снижение чувства социальной ответственности за три десятилетия после распада коммунистического Советского Союза. "Россияне больше не люди коллектива, - говорит она. - Теперь люди стали довольно индивидуалистичными, и понятие "общественное благо" очень трудно объяснить". "Наконец, по словам Архиповой, россияне скептически относятся к самой вакцине "Спутник V". Хотя ее одобрили 70 стран, по данным ее разработчика, поддерживаемого государством Российского фонда прямых инвестиций, вакцина изначально вызывала большую настороженность из-за скрытного и необычайно быстрого процесса ее разработки и утверждения в России. Ее не принимают ЕС, США или ВОЗ. "Люди боятся именно "Спутника V", а не всех вакцин", - говорит она. Западные вакцины, такие как Pfizer-BioNTech и Moderna, в России недоступны". (...) В написании статьи приняла участие Алина Лобзина * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The New York Times