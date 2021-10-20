Секс, наркотики и рок-н-ролл: почему люди занимаются музыкой

"Со времен предположения Дарвина о том, что музыка существует для того, чтобы производить впечатление на партнеров, появились новые гипотезы о ее эволюционном значении", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Музыка - это бесполезное развлечение. По крайней мере, если верить одному или нескольким когнитивным исследователям. Например, Стивену Пинкеру, одному из самых известных ученых и автору нескольких научно-популярных книг. Он утверждает, что сегодня мы поем и занимаемся музыкой не потому, что это необходимость или эволюционное преимущество, а просто потому, что мы можем этим заниматься и потому, что это доставляет удовольствие. То есть музыка - это такой приятный побочный продукт".

"В своей книге "Как работает разум" он также приводит музыку в качестве примера того, что не всякое поведение возникло как разумная адаптация. В отличие, кстати, от Чарльза Дарвина, прародителя современной эволюционной теории, который предполагал, что мужчины занимаются музыкой, чтобы произвести впечатление на партнершу и таким образом получить больше шансов на успешное продолжение рода", - пишет издание.

В научном журнале Behavioral and Brain Sciences этим дебатам уделяется особое внимание. "Основу дискуссии составляют две статьи, опубликованные в интернете еще год назад. И в обеих публикациях соответствующие "лагеря" рассматривают музыку как важный инструмент социального взаимодействия людей. В то время как одни фокусируются на конкретных целях, связанных с определенными видами игры на музыкальных инструментах, другие используют целостный подход: по их мнению, музыка была важным подспорьем для создания и поддержания социальных отношений в целом".

"Такого мнения придерживается, например, Текумсех Фитч, когнитивный биолог из Венского университета. "Наш исследовательский подход основан на идее, что музыка давала нашим предкам мощный инструмент для формирования прочных социальных связей", - говорит он. (...) Занятия музыкой в группе активизируют в нервной системе цепи, которые вызывают положительные чувства близости и доверия. "По мере того, как люди развивались и становились все более зависимыми от групп, хорошо взаимодействующих друг с другом, музыка становилась ключевой инновацией. Это помогло нашему виду добиться сложного и позитивного группового взаимодействия, в котором мы нуждались".

"Если совместные занятия музыкой положительно сказывались на сосуществовании, то это также могло повлиять на выживание и размножение. А полезные гены обычно передаются из поколения в поколение. Возможно, это также сыграло свою роль в развитии музыкальности, которая, в свою очередь, повлияла на развитие в культуре музыкального творчества", - говорится в статье.

"Трудно доказать, пели ли люди в доисторические времена. Возраст самых древних найденных на сегодняшний день музыкальных инструментов, предназначение которых было определено однозначно, составляет, по крайней мере, около 35 тыс. лет. (...) Однако снова и снова высказываются предположения о том, что такие важные объекты каменного века, как Стоунхендж и Гёбекли-Тепе, были построены в соответствии со звуковыми аспектами".

"С точки зрения эволюционной биологии примечательно, что человеческая способность запоминать и воспроизводить песни выделяется на фоне других приматов. Возможно, она эволюционировала вместе со становившимися все более сложными социальными системами. Характерный для обезьян "груминг", то есть взаимный уход за шерстью, уже не мог поддерживаться в той же степени у людей и их ближайших родственников: группы становились больше, время отнимали другие виды деятельности. И здесь создание музыки могло бы сыграть важную роль - ведь в него вовлечены несколько людей, о которых, таким образом, можно было бы "заботиться" одновременно", - отмечает Der Standard.

"При этом исследователи не считают, что занятия музыкой развивались как решение какой-то одной проблемы, например, для успокоения младенцев, сообщения своих мирных намерений или установления сексуального партнерства. Музыкальность не имела одной-единственной первоначальной функции, предполагают эксперты".

"Другой точки зрения придерживается команда психолога Самуэля Мера из Гарварда. Исследователи указывают на конкретные контексты, в которых пение и игра на музыкальных инструментах обеспечивали адаптивное преимущество. (...) Согласно этой гипотезе, скоординированные ритмические действия, такие как игра на барабанах, помогают показать, насколько сплоченной является группа. При этом пение, возможно, имело большее значение в уходе за детьми".

"На основе этих двух основных тезисов в журнале опубликовано еще 60 статей, - пишет Der Standard. - (...) Стивен Пинкер тоже опубликовал там один из остроумных комментариев: в статье под заголовком "Секс, наркотики и рок-н-ролл" он критикует то, что наиболее очевидный момент - а именно то, что музыка доставляет удовольствие - не играет в теориях никакой роли. "Что мешает нам использовать наш интеллект, чтобы наслаждаться [музыкой] - так же, как мы (...), помимо цели деторождения, делаем это с сексом и с наркотиками (два примера для тех из вас, кто, как я, не любит даже чизкейк)?".