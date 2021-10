20 октября 2021 г. Корреспондент | The Times of Israel Под давлением Израиль, как сообщается, будет впускать туристов с российской вакциной "Спутник V" "Как ожидается, израильские власти признают туристов, вакцинированных вызывающей споры российской вакциной против Covid-19 как иммунизированных и разрешат им въезжать в страну без требования соблюдения карантина, согласно сообщениям на этой неделе", - передает The Times of Israel. "План, который не был подтвержден израильскими официальными лицами, появился на фоне того, что израильский премьер-министр Нафтали Беннет готовится впервые встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу", - говорится в статье. "Запущенная в августе 2020 года и названная в честь первого в мире спутника как символ научных достижений России, вакцина "Спутник V" была одобрена примерно в 70 странах. Однако ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобрили "Спутник V" для использования, и некоторые ставят под сомнение отсутствие прозрачности в испытаниях вакцины", - пишет издание. "Согласно сообщениям о плане, когда Израиль начнет впускать туристов в страну, возможно, уже в следующем месяце, тем, кто сделал инъекции вакцины "Спутник V", будет разрешен въезд в страну при условии теста на антитела к коронавирусу. В сообщениях утверждается, что если уровень антител будет слишком низким, путешественник будет переведен в карантинный отель или возвращен в страну, из которой он прибыл", - отмечается в публикации. "Признание вакцины будет означать сдвиг в политике Израиля, который до сих пор признавал вакцинацию только прививками, одобренными FDA, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По сообщениям, против этого шага выступают чиновники Министерства здравоохранения, но его поддерживает политическое руководство страны. Официальные лица в Израиле стремятся избежать ненужных трений с Кремлем в преддверии встречи Беннета с Путиным, которая, как ожидается, будет посвящена ядерной программе Ирана, а также напряженности вокруг Сирии". "Российские чиновники, по информации Haaretz, ссылающейся на анонимные израильские источники, также оказывают существенное давление на Израиль с тем, чтобы он признал вакцину. По данным газеты, в то время как представители здравоохранения опасаются последствий доверия к вакцинам, не одобренным FDA, дипломатические чиновники и другие полагают, что дипломатический и экономический ущерб от исключения некоторых стран будет еще хуже". (...) "Среди тех, кто проходит вакцинацию "Спутником V", есть палестинцы, которые получили десятки тысяч доз на Западном берегу и в Газе через Объединенные Арабские Эмираты и другие источники", - говорится в статье. Источник: The Times of Israel