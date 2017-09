20 сентября 2017 г. Том Филлипс | The Guardian Дональд Трамп целился в северокорейского "ракетчика" или в его друга в соседней стране? "На первый взгляд кажется, что угроза Дональда Трампа "полностью уничтожить" Северную Корею направлена прямо в Ким Чен Ына и окружающую его, как выразился американский президент, чокнутую и беспечную "банду преступников", - рассуждает Том Филлипс, обозреватель The Guardian. "Ракетчик избрал суицидальную миссию для себя и своего режима", - заявил Трамп в ходе "своего воинственного дебюта на Генассамблее ООН", пишет автор. "Но был ли северокорейский диктатор настоящей мишенью Трампа - или на самом деле ею был его сосед?" - спрашивает журналист. "Некоторые эксперты подозревают, что подстрекательский ультиматум Трампа был на самом деле адресован китайскому президенту Си Цзиньпину, помощь которого он пытается получить в рамках крестового похода против режима Кима - "порочного", по его словам", - передает Филлипс. Бонни Глейсер из Центра стратегических и международных исследований полагает: "То, как Трамп говорит о Северной Корее, позволяет предположить, что, на его взгляд, если он будет очень, очень жестким, то сумеет каким-то образом убедить другие страны предпринимать больше усилий против Северной Кореи - будто он может запугиванием вынудить их делать больше". "В случае Китая это означало бы убедить Си прекратить поставки сырой нефти в Северную Корею. Этот решительный шаг мог бы в конце концов обрушить режим Кима", - говорится в статье. "По словам Глейсер, трудно понять, как такие угрозы могут изменить расчеты Пекина. Однако послание к Си ясно: "Если вы, ребята, не сделаете больше и не прекратите поставки нефти, мы нанесем удар", - передает журналист. "Мнения китайских комментаторов о том, сработает ли гамбит Трампа, разделились", - указывает автор. Ши Иньхун, эксперт из Китайского народного университета в Пекине, сказал: "Он хочет запугать Северную Корею и надавить на Китай. Он хочет показать, что он мужчина и все должны его бояться. Но в последние месяцы стало совершенно ясно, что Ким Чен Ын его не боится. Напротив, военная угроза побудит Кима еще сильнее сосредоточиться на разработке ракет, чтобы защитить Северную Корею перед лицом американской политики такого рода". Однако Шэнь Динли из Фуданьского университета в Шанхае "более сочувственно" отнесся к стратегии Трампа. "Каждый раз, когда он угрожал Китаю, Китай шел на уступки, потому что Китай хочет защитить свою торговлю в США", - указал эксперт. Источник: The Guardian