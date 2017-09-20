WikiLeaks: вот как Москва контролирует сеть и телефоны

"Это первое окошко в совершенно мутный и труднодоступный мир - мир российских компаний, которые предоставляют технологию, позволяющую аппаратам Кремля следить за телефонными и интернет-коммуникациями своих граждан, получая доступ к данным звонков по мобильной связи и навигации в сети, - пишет Стефания Маурици в итальянской La Repubblica. - Окошко было открыто WikiLeaks: эта организация в эксклюзивном сотрудничестве с La Repubblica и с французским изданием Mediapart сегодня публикует 34 документа (все, кроме одного, на русском языке), которые позволяют восстановить технологические решения, разработанные "Петер-Сервисом" - компанией-лидером в этой области со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге".

Время, предоставленное изданию, не позволило завершить проверки всех 34 документов, сообщает журналистка: "Речь идет о файлах сугубо технического характера, и теперь, когда эти файлы стали публично доступны, будет возможно провести углубленные проверки".

"Компания "Петер-Сервис", основанная в 1992 году с первоначальной задачей предоставлять телекоммуникационным компаниям софтвер для биллинга, стала крупным предприятием, имеющим более 1,2 тыс. сотрудников, широкое присутствие, начиная от Москвы и кончая Киевом, на Украине, и таких клиентов, как "Мегафон" - один из крупнейших российских операторов мобильной связи", - говорится в статье.

"Любопытно, что фирма, созданная для того, чтобы заниматься такими вопросами административного характера, как счета, позже оказалась втянута в большую игру телефонной просушки, - продолжает автор. - Но, на самом деле, программы слежки, подразумевающие сбор метаданных (кто кому звонит, в котором часу, сколько минут длится звонок и откуда он осуществляется), получили развитие как раз из-за необходимости выставления счетов за звонки".

"Файлы, опубликованные сегодня WikiLeaks, освещают обширный период - с 2007 года до июня 2015 года - и описывают программные решения, разработанные "Петер-Сервисом", чтобы позволить "государственным учреждениям" получать доступ к данным мобильного телефонного трафика и к данным навигации в интернете", - сообщает Маурици. В документах совсем не упоминается ФСБ, отмечает журналистка: формулировка "государственные учреждения", несомненно, включает силы правопорядка, которые используют метаданные для легальной прослушки, но она не проясняет, какие еще госструктуры получают доступ к этим данным при помощи решений компании из Санкт-Петербурга.

"В программное обеспечение российского предприятия входят различные компоненты, и в числе важнейших - система DRS (Data Retention System), созданная для сохранения данных телефонного трафика", - передает журналистка.

"Система DRS "Петер-Сервиса" позволяет российским государственным учреждениям делать запросы в базе всех хранящихся данных в поисках такой информации, как звонки, сделанные конкретным клиентом телефонной компании, использованные системы оплаты, ячейка, с которой вступил в контакт пользователь, - пишет автор. - Руководства, опубликованные WikiLeaks, содержат изображения интерфейсов, которые позволяют осуществлять поиск в этих огромных залежах данных таким образом, чтобы доступ всегда был простым и интуитивным".

"Чтобы записывать интернет-трафик и следить за ним, "Петер-Сервис" разработал инструмент под названием TDM (Traffic Data Mart), который позволяет делать запросы в базе, где хранятся данные интернет-трафика пользователей, чтобы понять, какие сайты посещает пользователь, заходит ли он на форумы, в социальные сети, в частности, открывает ли он страницы с террористическим или жестоким содержанием, сколько времени он проводит на конкретном сайте и с какого электронного устройства туда попадает", - сообщает газета.