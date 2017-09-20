Ракетный удар из ниоткуда

Видеозапись длится всего несколько секунд: на ней два вертолета на малой высоте приближаются к песчаной площадке, где стоит несколько машин и через которую идет мужчина, и вдруг справа от него пролетает и взрывается ракета, после чего поднимается дым, камера начинает шататься и падает в траву. Эти кадры, как пишет немецкий журнал Der Spiegel, опубликовал региональный портал 66.ru из Екатеринбурга. По словам главного редактора Богдана Кульчицкого, видео прислал один из читателей.

Расследование редакции показало, что инцидент произошел 17 или 18 сентября на полигоне "Лужский" - с вертолета Ка-52 произошел случайный запуск ракеты, передает журналистка Кристина Хебель.

Сообщение быстро разошлось по соцсетям: новость вызвала много шума, в частности, потому, что на Лужском полигоне в настоящее время проходят учения "Запад". "Российское государственное ТВ много рассказывает об учениях, которые являются демонстрацией силы как для внутренней, так и внешней аудитории", - пишет автор статьи. Активисты из организации Conflict Intelligence Team выяснили, что боевая техника несла на себе опознавательные знаки бывшего Ленинградского военного округа, ныне являющегося частью Западного военного округа.

В свою очередь, военные утверждают, что "18 сентября никаких инцидентов с летной техникой не происходило".

Независимый военный эксперт Андрей Гольц полагает: "Более вероятно, что инцидент случился намного раньше - например в ходе подготовки к "парадным учениям" 18 сентября".

Но есть и другая версия: медиагруппа РБК сообщила со ссылкой на источники в Минобороны, что инцидент произошел еще 16 сентября: в результате короткого замыкания произошел "самопроизвольный сход" ракеты. В результате пострадали три человека.

Между тем точное число пострадавших, их личности и тяжесть травм остаются неизвестными, продолжает Хебель. Также неизвестна судьба человека, который шел по стоянке машин. Еще один вопрос - кто снимал происходящее? Например, в 16-секундном видео, показанном РБК, взрыв можно увидеть с другого ракурса: снимавший стоял немного правее того, кто снял видео, опубликованное 66.ru.

На видеозаписи РБК можно увидеть только солдат в камуфляже, причем некоторые держат в руках камеры. Один из них после взрыва падает на землю. Главред 66.ru полагает, что видеозапись им передал как раз один из военных, говорится в статье.