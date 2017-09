20 сентября 2017 г. Редакция | The Times Взаимодействие - это хорошо В понедельник президент США Трамп мягко упрекнул ООН в бюрократических крайностях, но в основном восхвалял ее идеалы и нового генсека Антониу Гутерреша, пишет The Times в редакционном комментарии по поводу выступления Трампа во вторник на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Газета полагает: он намеревался "нанести резкий словесный залп, а также "убедить международное сообщество, что "внешнеполитическая доктрина Трампа" действительно существует", и предостеречь Пхеньян, что обострение конфронтации чревато уничтожением Северной Кореи. По мнению The Times, "доктрина Трампа" - в лучшем случае незаконченная концепция, но второй цели Трамп добился. Вдобавок Трамп продемонстрировал, что, вопреки ожиданиям, "он готов взаимодействовать с ООН, чтобы сохранить ведущую роль Америки в международной дипломатии", пишет газета. Когда Трамп провозгласил лозунг "Америка прежде всего", возникли опасения, что он поведет США к изоляции. "Во вторник он вернулся к этому лозунгу, рекомендовав каждому государству позаимствовать его и подогнать под свои цели. Это подавалось как просьба к другим членам ООН признать собственные национальные интересы самой прочной основой для общего стремления к миру, суверенитету и процветанию", - пишет газета. С точки зрения американских союзников, это шаг вперед, говорится в статье. У остального мира есть основания полагать, что за речью Трампа стоит готовность сотрудничать с ООН и заняться ее реформой, заключает газета. Источник: The Times