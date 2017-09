20 сентября 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post На WikiLeaks опубликованы файлы, предположительно раскрывающие детали российской системы слежки "WikiLeaks - организация, занимающая распространением секретов и обвиняемая в том, что она сыграла ключевую роль в российских попытках повлиять на американские президентские выборы 2016 года, - обнародовала документы, которые, по ее заявлению, открывают детали того, как Москва использует государственную слежку для шпионажа за интернетом и пользователями мобильных телефонов", - сообщает Адам Тейлор в The Washington Post. "Публикация, названная Spy Files Russia ("Шпионские файлы России"), как кажется, знаменует собой сдвиг для организации, давно обвиняемой в нежелании публиковать документы, которые могут быть неудобными для российского государства", - отмечает автор. "Как сформулировал это в твите Эдвард Сноуден, бывший контрактник АНБ, который ныне живет в России: "Это поворот сюжета", - передает газета. Однако другие эксперты не так впечатлены, замечает Тейлор. "Я не думаю, что это реальное разоблачение", - цитирует журналист Андрея Солдатова, российского журналиста-расследователя, соавтора книги "Красная паутина. Российские цифровые диктаторы против сетевых революционеров". "На деле это добавляет несколько деталей к картине, [но] это не так уж много", - сказал эксперт. "Документы, обнародованные WikiLeaks во вторник, предположительно показывают, как санкт-петербургская технологическая компания под названием "Петер-Сервис" помогала государственным организациям собирать подробные данные о российских пользователях мобильных телефонов в рамках федеральной системы сетевой слежки под названием Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)", - говорится в статье. "Эта система [СОРМ] известна уже какое-то время, хотя документы, по-видимому, предоставляют дополнительные технические уточнения", - приводит автор комментарий Бена Бьюкенена, научного сотрудника Белферского центра Гарвардской школы Кеннеди и автора книги The Cybersecurity dilemma. По мнению вице-президента вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вейса, "WikiLeaks очень сложно каким-то образом оправдать себя или отодвинуть в тень очень четкую схему сотрудничества с российскими властями" и нынешняя публикация "похожа на классическую попытку сменить тему". "Возможно, самой интригующим моментом является то, кто слил документы, - деталь, которую WikiLeaks обычно отказывается обсуждать", - продолжает автор статьи. Солдатов заявил газете, что их вполне мог предоставить кто-то, кто понимал отсутствие в них важных разоблачений. "Я бы сказал, что это исходит от компании и было послано людьми, которые очевидным образом понимают, что это не является государственным секретом, поэтому безопасно", - предположил эксперт. Источник: The Washington Post