20 сентября 2018 г. Эндрю Дезидерио, Эрин Банко | The Daily Beast Санкции против путинского олигарха Олега Дерипаски ввели из-за промашки Мнучина Министр финансов США Стивен Мнучин в январе на слушаниях в Капитолии случайно брякнул слова, о которых еще пожалеет, пишут журналисты The Daily Beast Эндрю Дезидерио и Эрин Банко. Хотя Конгресс дал указание составить доклад о российских олигархах, он не требовал вводить на его основе какие-либо санкции, тем не менее, Мнучин неожиданно сказал: "Из этого доклада будут проистекать санкции". "По словам четырех источников в Конгрессе, непосредственно участвовавших в процессе принятия санкций, оплошность Мнучина вынудила сотрудников Минфина броситься готовить план, соответствующий заявлению министра, сделанному под присягой. И в апреле ведомство ввело санкции против российского миллиардера Олега Дерипаски и его алюминиевой компании "Русал", - сообщают авторы статьи. Согласно источникам, Министерство финансов США нарушило протокол и не стало тесно координировать свои действия с другими ведомствами, чтобы оценить влияние санкций, которые встряхнули мировые рынки и привели к взлету цен на алюминий. Затронуты были в основном партнеры США в Европе. "Теперь Мнучин дает задний ход и рассматривает вопрос о снятии санкций, хотя чиновники Минфина отрицают, что не понимали последствий наказания Дерипаски", - говорится в публикации. Дезидерио и Банко пишут: "Спустя почти два года после смены власти в 2016 году, когда правительство покинули десятки сотрудников, занимавшихся санкциями, межведомственный процесс по разработке, принятию и осуществлению санкций нарушен и находится в полном беспорядке, сказал источник в Конгрессе, напрямую сотрудничающий с администрацией Трампа по этому вопросу". "В администрации идет гражданская война по поводу политики в отношении России, - рассказал сенатор-демократ Крис Мерфи, член сенатского комитета по международным отношениям. - В Госдепартаменте некоторые действительно громко призывают нас сильнее давить на Россию, они хотят, чтобы президент использовал санкционную политику. Но они борются с президентом". По словам законодателей, нынешние санкции мало что сделали, чтобы изменить поведение России, а администрация Трампа не разработала целостную стратегию для защиты интересов национальной безопасности США от растущей угрозы со стороны Кремля. "Почему мы позволяем им помыкать нами? Как это сходит им с рук? - сказал сенатор-республиканец Рон Джонсон. - Думаю, просто у нас нет такой уверенной или скоординированной реакции". "По мере того как появляется все больше доказательств активного вмешательства России в процесс выборов в США, Белый дом должен принять важное решение: и дальше использовать легкий подход для сдерживания Москвы либо встать на сторону растущего большинства в Конгрессе и нанести серьезный удар по российской экономике", - пишут авторы статьи. "Более жесткие санкции могут направить отношения между США и Россией в неопределенное будущее и изменить то, как десятки стран ведут международную торговлю, считают чиновники. Новые финансовые штрафные меры могут также неблагоприятно повлиять на союзников США в Европе, где отношения и без того натянуты из-за политики Трампа по пошлинам и его нападок на альянс НАТО", - отмечают Дезидерио и Банко. Многие из этих стран зависят от импорта российского природного газа, который сенатор-республиканец Дэн Салливан называет "огромным геостратегическим оружием" Путина. Они также зависят от контрактов с "Русалом", и в связи с санкциями против Дерипаски европейские лидеры обращались напрямую к администрации Трампа. "Администрация в этом плане балансирует на очень тонкой грани, - сказал один из бывших сотрудников Министерства финансов. - Если она зайдет слишком далеко с санкциями, она рискует оказаться не в состоянии все отыграть назад. Но если санкции не будут достаточно жесткими, Россия и впредь будет находить способы вмешаться". По словам Криса Мерфи, многие сотрудники администрации Трампа поддерживают более жесткие меры в отношении России, но невозможно сказать, когда Белый дом станет руководствоваться их рекомендациями и станет ли. По мере приближения промежуточных выборов на Капитолийском холме желают дать ход законопроекту, призванному наказать Россию. Но сенаторы, возглавляющие эти усилия, предупреждают, что такая возможность может скоро исчезнуть. "Если мы ничего не предпримем к концу сентября, то, вероятно, мы уже ничего не сделаем, - сказал сенатор-республиканец Боб Коркер, председатель комитета Сената по международным делам. - И меня действительно беспокоит, что мы сделаем что-то такое, что навредит нам самим". Источник: The Daily Beast