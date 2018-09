20 сентября 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Pussy Riot расследует убийство, и один из членов группы почти погиб "Российско-канадский активист почувствовал себя плохо на следующий день после того, как предположительно получил ключевые доказательства по печально известному делу об убийстве трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в июле", - сообщает журналистка The Daily Beast Анна Немцова. Семья, друзья и коллеги Петра Верзилова не сомневаются, что его отравили. Некоторые, в том числе бывшая жена Верзилова Надежда Толоконникова, поначалу полагали, что власти намеревались его убить либо запугать из-за его выходок. "Но сейчас выясняется, что для российских властей и сотрудничающих с ними олигархов намного опаснее не протест, срывающий чемпионат мира по футболу, а расследование убийств в Африке", - пишет автор статьи. Одна из лидеров Pussy Riot Мария Алехина считает, что Верзилов стал жертвой заказного убийства, предпринятого кем-то из тех, кто стоял за убийствами в ЦАР. "Один из убитых там журналистов, режиссер Александр Расторгуев, был близким другом Верзилова", - сообщает Немцова. "Ни Верзилов, ни кто-либо из нас не верит официальному расследованию покушения на журналистов в Центральной Африке, - сказала Алехина. - Мы уверены, что Кремль не намерен выяснить правду о заказчике их убийства". "Петр понимал, что проект расследования полон рисков, но он нашел финансирование, объединился с несколькими независимыми журналистами и профессиональными следователями. Они выяснили некоторые доказательства деликатного характера. Незадолго до отравления Верзилов собирался поехать в Центральную Африку", - сообщила Алехина. По словам двух хорошо осведомленных источников, пожелавших остаться анонимными, Верзилов сумел получить данные телефонных разговоров, показывающие, что незадолго до убийства съемочной группы водителю журналистов несколько раз звонил местный полицейский, пишет Немцова. Толоконникова сообщила "Медиазоне", что за день до отравления Верзилов получил на электронную почту отчет своей следственной группы. Другие источники рассказали The Daily Beast, что Верзилов быстро переслал данные телефонных разговоров своим коллегам. "Если люди Пригожина отравили Петю из-за его расследования, это полная жесть", - сказал Андрей Коняхин, бывший глава Центра управления расследованиями (ЦУР), нанявшего отправленных в ЦАР журналистов. Михаил Ходорковский, финансирующий ЦУР, сообщил The Daily Beast: "Согласно имеющейся у нас сейчас рабочей версии убийства, это были русские киллеры. Они сначала застрелили одного из трех журналистов, а потом получили приказ прикончить остальных". "По словам Ходорковского, у него есть доказательства, подтверждающие эти заявления, но он их не предоставил", - уточняет Немцова. Алехина убеждена, что, как только Верзилов поправится, он продолжит расследовать убийство в Африке. "Если российское государство отдало приказ и совершило убийство трех журналистов, люди заслуживают того, чтобы знать об этом. Я уверена, что Верзилов сильнее любого яда", - сказала она. Источник: The Daily Beast