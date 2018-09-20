Русская модель, якобы ставшая жертвой нового заговора отравителей в Солсбери, работала в эскорте, а ее муж помогал организовывать секс-вечеринки

Это вскрылось на фоне того, как полиция выясняет, не был ли инцидент розыгрышем

"Алекс Кинг почувствовал недомогание наряду со своей женой - 30-летней Анной Шапиро, моделью, которая специализируется на нижнем белье, - за трапезой в ресторане в городе, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены смертоносным нервно-паралитическим веществом "Новичок", - напоминает The Daily Mail детали недавней громкой истории. "В газетном интервью Шапиро утверждала, что стала жертвой заговора с целью ее убийства, поскольку критически относится к российскому президенту Путину", - пересказывают ее слова журналисты Пол Томпсон, Сара Уайт, Уилл Стюарт и Себастьян Шекспир.

Издание сообщает: "Полиция отвергла ее слова о заговоре с целью отравления и теперь хочет побеседовать с Шапиро и ее 42-летним мужем, дабы выяснить, не стоят ли они за замысловатым розыгрышем". Кинга во вторник днем выписали из больницы, пишут авторы.

"Мы поговорим с супружеской парой, вовлеченной в это событие, одна из версий следствия - в том, что все это было розыгрышем", - сказал неназванный источник в полиции. "Теперь, когда г-н Кинг вышел из больницы, мы его опросим. Мы уже взяли показания с дамы, вовлеченной в это событие, и поговорим с ней снова".

"Источник также назвал "чушью" утверждение Шапиро, что она находится под круглосуточной охраной полиции, так как боится за свою жизнь", - говорится в статье.

Газета раскрывает подробности о Кинге, утверждая: он - "бывший деловой партнер Эдди Дейвенпорта по прозвищу "Быстрый Эдди", осужденного за мошенничество, они вместе устраивали в его лондонском доме оргии с участием русских проституток. В 2006 году Кингу удалось в обход жестких мер безопасности попасть без приглашения на мероприятие, где присутствовали члены королевской семьи, и пожать руку принцу Чарльзу; он сделал это на пари, побившись на 100 тыс. фунтов". Авторы добавляют, что Кинг - выпускник Итона, престижной британской частной школы.

"Ранее одна газета разоблачала Кинга как "посла извращений", он поставлял проституток по 500 фунтов в день для оргий, которые устраивались в лондонском жилище Дейвенпорта. Он держал модельное агентство под названием "007" и познакомился с Шапиро, которая работает в модельном бизнесе под именем "Анна Уэбб", когда в 2008 году она переехала в Лондон. Как утверждается, они поженились только в августе нынешнего года, а в открытых архивах в качестве адреса Шапиро указан дом 32 на Портленд-плейс [в Лондоне] - дом, которым владеет Дейвенпорт, площадка его сомнительных секс-вечеринок", - пишет издание.

Возвращаясь к утверждениям Шапиро, газета пишет: "Шапиро утверждала, что стала жертвой атаки под руководством Путина и что ее отец - генерал российской армии".

"Анна утверждает, что работала на "Моссад" после переезда в Израиль из России в подростковом возрасте, а затем сбежала и попросила в Великобритании политическое убежище, чтобы изучать юриспруденцию", - говорится в статье.

Газете не удалось связаться с Кингом и Шапиро, чтобы получить их комментарии.

Кремлевские официальные лица в Москве назвали утверждения Шапиро о том, что она была мишенью, абсурдными, отмечает издание.

"Шапиро утверждала, что хозяйка фермерского дома, который они сняли за 55 фунтов за ночь в деревне Лендфорд, порекомендовала ей и мужу пойти пообедать в Prezzo" в Солсбери, пишет издание.

Однако владельцы пансионов в этой деревне заявили, что не знают в округе ни одного фермерского дома, который можно снять по столь низкой цене.

Издание также публикует слова Лорны Уилкинсон, директора сестринской службы в окружной больнице Солсбери: "В воскресенье вечером мы приняли на лечение в окружную больницу Солсбери двух человек после инцидента в центре города. Теперь эти два человека выписаны. С учетом недавних событий мы проверили обоих лиц на присутствие (в их организме. - Прим. ред.) нервно-паралитических веществ, таких, как "Новичок". Пробы обоих пациентов оказались отрицательными. Теперь оба пациента находятся в хорошем состоянии с точки зрения медицины, и им нет необходимости находиться в больнице".