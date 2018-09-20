От "сговора с Россией" до "Израильгейта"

В скандале, возникшем вокруг предполагаемого сговора между сотрудниками избирательного штаба Трампа и Россией, не менее трех раз фигурирует Израиль, утверждает испанская El Mundo. Последний по времени случай "указывает, что некий высокопоставленный израильский чиновник (возможно, министр обороны Авигдор Либерман) сотрудничал с Полом Манафортом (экс-главой штаба Трампа), чтобы очернить лидера украинской оппозиции Юлию Тимошенко и поддержать пророссийского президента Украины Виктора Януковича", пишет корреспондент Пабло Пардо.

"План состоял в том, чтобы обвинить в антисемитизме Тимошенко, а заодно, по ассоциации, тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая критиковала Януковича; конечная цель - добиться сближения Киева с Вашингтоном", - пишет издание, ссылаясь на 17-ю страницу документа, в котором Манафорт в минувшую пятницу признал свою вину и отдал себя в распоряжение спецпрокурора Роберта Мюллера.

"В документе описывается, что Манафорт срежиссировал схему с целью, как он тогда утверждал в письме, чтобы "евреи Обамы" надавили на администрацию [США], дабы та отреклась от Тимошенко и поддержала Януковича". Стратегия состояла в "распространении статей о том, что некое высокопоставленное лицо из кабинета (критиковавшее то, как Янукович обошелся с Тимошенко) придерживается антисемитских воззрений, так как поддерживает Тимошенко". В этих целях будущий глава штаба Трампа "частным образом координировал с одним высокопоставленным лицом из правительства Израиля распространение публичного заявления, в котором эта история разглашалась бы", пишет автор, сообщая, что это было в октябре 2012 года, за несколько дней до президентских выборов в США и парламентских выборов на Украине.

Манафорт похвастался в электронной почте, что о мнимом антисемитизме Тимошенко и г-жи Клинтон напишут в таблоиде New York Post. "После публикации новости команда Манафорта собиралась известить правительство Обамы, что Митт Ромни (соперник Обамы на выборах 2012 года. - Прим. ред.) убедил "высокопоставленное лицо из правительства Израиля" не упоминать в своем коммюнике о поддержке, которую Вашингтон оказывал Тимошенко. Таким образом он надеялся "заручиться расположением правительства (Обамы. - Прим. ред.) в отношении Януковича", - говорится в статье.

27 октября 2012 года "МИД Израиля опубликовал коммюнике на русском языке, в котором сурово осуждал политику пактов Тимошенко с ультраправыми ее страны", пишет автор. В то время Либерман был министром иностранных дел Израиля.

Американские СМИ сочли, что "высокопоставленное лицо из кабинета" Обамы - это Хиллари Клинтон. "Израильтяне полагают, что "высокопоставленное лицо" из этой страны, которое предположительно координировало свои действия с Манафортом и по собственному почину выпустило дипломатическую ноту на русском языке, - Либерман. Однако план провалился, потому что ни New York Post, ни другие не опубликовали лживую новость об "антисемитизме" Клинтон", - говорится в статье.

Автор напоминает о двух других случаях, когда в скандале с "Рашагейтом" упоминался Израиль. Джордж Пападопулос, советник избирательного штаба Трампа, "имел контакты с израильской разведкой", утверждает газета, ссылаясь на его жену и экс-министра иностранных дел Австралии Александера Даунера.

В декабре 2016 года Майкл Флинн, будущий советник Трампа по нацбезопасности, тайно встретился с российским послом Сергеем Кисляком, утверждает издание. В показаниях Мюллеру Флинн заявил, что "весьма высокопоставленный член переходной команды президента велел ему связаться с высокопоставленными лицами из правительств зарубежных стран, в том числе России" и попросить их "отсрочить" резолюцию с осуждением израильских поселений "или проголосовать против нее" в СБ ООН.