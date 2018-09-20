Тому, кто хочет уличить лжеца, следует обратить внимание на его ноги

"Чтобы распознать лжеца, стоит обращать внимание не на его речь, жестикуляцию и визуальный контакт. Намного более показательными являются сигналы, которыми мы не управляем сознательно - например, положение ног", - пишет на страницах Focus Марк Т. Хофманн, эксперт по криминологии и спецслужбам.

"Большинство людей думают, что лжецы сильно жестикулируют, дают короткие ответы и не могут смотреть своему собеседнику в глаза. По этой причине лжецы делают все наоборот: они сводят свои жесты к минимуму, иногда значительно дольше обычного держат зрительный контакт и дают подробные, приукрашенные ответы, так как считают их более правдоподобными", - отмечает автор публикации.

Наиболее значимыми в языке тела являются вещи, которыми мы не управляем сознательно, уверен Хофманн. К примеру, ноги зачастую направлены в ту сторону, куда человек хотел бы пойти. "В то время как туловище и взгляд обращены к собеседнику, ноги направлены в сторону выхода, - утверждает эксперт. - Это характерно для людей как на вечеринках, так и на допросах: наши ноги отворачиваются, когда мы хотим закончить разговор".

"Потоотделение, частота пульса и короткие выражения лица, показывающие страх (микровыражения), также относятся к сигналам, которые мы почти не можем контролировать сознательно, поэтому они являются хорошими критериями для того, чтобы разоблачить лжеца", - отмечает Хофманн.

Однако, предупреждает эксперт, для того чтобы распознать лжеца, сначала необходимо понаблюдать за его стандартным состоянием. Этот метод, как пишет автор, является частью современной методики допросов и используется полицией и спецслужбами по всему миру.

"Первый шаг всегда заключается в том, чтобы провести калибровку, то есть посмотреть, как человек моргает, говорит и жестикулирует, когда он не лжет. (...) Но будьте внимательны: стандартное поведение может отличаться у разных людей. Например, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен моргает до 85 раз в минуту, когда она не лжет. Это ее стандартное поведение. Поэтому выражение "тот, кто часто моргает, лжет" неверно, оно должно звучать: "лжет тот, кто моргает чаще", - подчеркивает Хофманн.