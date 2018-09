20 сентября 2018 г. Стивен Моррис, Мэттью Уивер, Эндрю Рот и Джим Уотерсон | The Guardian Крысиный яд, ресторан Prezzo и русская модель: странный побочный сюжет в Солсбери "Что, если после инцидентов с "Новичком" Солсбери стал жертвой розыгрыша?" - задается вопросом британская газета The Guardian. "Модель Анна Шапиро, уроженка России, утверждала, что она и ее муж Алекс Кинг на минувших выходных стали мишенью Москвы в нескольких метрах от скамейки, где бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", - пишут журналисты Стивен Моррис, Мэттью Уивер, Эндрю Рот и Джим Уотерсон. "На периферии сюжета - Эдвард Дейвенпорт по прозвищу "Быстрый Эдди", который славится как организатор фривольных вечеринок в особняке в центре Лондона, где часто бывают рок-кумиры и кинозвезды, а также сидел в тюрьме за мошенничество", - говорится в статье. "В среду (первоначальная. - Прим. ред.) история об инциденте начала разваливаться, когда источники в полиции дали понять, что одна из версий следствия - гипотеза, что имел место розыгрыш. Газета The Sun, опубликовавшая утверждения Шапиро, распространила заявление, в котором дистанцируется от нее", - сообщает издание. (См. интервью Шапиро Перепуганная русская модель утверждает: "Владимир Путин пытался убить меня крысиным ядом в ресторане в Солсбери"). Газета напоминает факты, которые поддаются проверке: "В воскресенье вечером в Солсбери было объявлено, что произошел крупный инцидент после того, как два человека, как представлялось, почувствовали недомогание в ресторане Prezzo на Хай-стрит. Улицы были перекрыты, специалисты в защитных костюмах спешили на помощь. Вскоре полиция снизила уровень серьезности инцидента и разъяснила, что "Новичок" не имел отношения к случившемуся, но двух человек - 42-летнего мужчину и 30-летнюю женщину - отвезли в больницу". По мнению издания, эта история вскоре была бы забыта, если бы одна из свидетельниц не сказала, что заболевшая женщина - русская "красивая девушка, блондинка". "Во вторник вечером полиция Уилтшира распространила заявление, согласно которому полиция не считает, что произошло преступление, но признает, что пока в точности не установила, что именно случилось. Но она четко заявила, что не связывает инцидент в Prezzo с отравлениями Скрипалей и жителей Солсбери Чарли Роули и Дон Стёрджесс - с отравлениями, в которых обвинили Москву", - говорится в статье. "А на следующий день The Sun опубликовала на первой полосе статью, в которой Шапиро утверждала, что пара, заболевшая в Prezzo в Солсбери, - она и ее муж и что они стали мишенью россиян", - говорится в статье. "The Sun утверждала, что Кинг борется за жизнь, а причиной мог быть стрихнин, яд, которым травят крыс. Однако в среду днем окружная больница Солсбери подтвердила, что оба пациента выписались", - пишет издание. Газета обнаружила связи Шапиро с Дейвенпортом: "Фото на Facebook, где утверждается, что она запечатлена вместе с Дейвенпортом на кровати с балдахином. Она в нижнем белье, а Дейвенпорт и еще один мужчина - в пижамах". Шапиро и Кинг числятся директорами компании Gem Locations UK, адрес которой для писем - Портленд-плейс, 32, в Лондоне, особняк Дейвенпорта. Дейвенпорт сказал в интервью: "Я по-настоящему не верю, что она (Шапиро. - Прим. ред.) имеет хоть какое-то отношение к Путину, скажем так". Газета описывает еще один поворот сюжета: "Утром в субботу, за день до инцидента в Prezzo, некто, по-видимому, называвший себя отцом [Анны] Шапиро - Александр Шапиро - написал в Facebook, что ищет свою дочь. "Я хочу спросить... где и с кем моя дочь", - написал он, добавив, что полагает, что Анну удерживают насильно, и что он обратился в полицию", - говорится в статье. По данным в его профайле, Александру Шапиро 47 лет, он живет в Нижнем Новгороде. Анна Шапиро сказала в интервью The Sun, что родилась в этом городе. Сеть Prezzo заявила, что в ее заведении в Солсбери стрихнин не применяется. Источник: The Guardian