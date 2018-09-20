Глава Danske Bank уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег

"Масштабный скандал с отмыванием денег в крупнейшем банке Дании имеет последствия: глава Danske Bank Томас Борген уходит со своего поста и тем самым берет на себя ответственность за один из самых масштабных скандалов с отмыванием денег в Европе", - сообщает журналист Handelsblatt Хельмут Штойер.

В среду в Копенгагене Борген подчеркнул, что внутренний отчет банка о расследовании скандала не содержит обвинений в его адрес. "Однако я считаю, что будет лучше для всех, если я уйду в отставку", - заявил глава Danske Bank.

"Это дело занимает датскую общественность, органы финансового надзора и суды на протяжении нескольких месяцев, - пишет Штойер.- Еще в мае датская газета Berlingske сообщила, что в период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank, возможно, были отмыты суммы до 9,1 млрд долларов".

"Теперь во внутреннем отчете банк признал, что пока еще не может оценить весь масштаб нелегальных операций. Тем не менее, сообщается, что через эстонский филиал прошли в общей сложности 234 млрд долларов (200 млрд евро) - сумма, в девять раз превышающая ВВП Эстонии", - подчеркивает журналист.

"Большая часть денег предположительно поступала из России, Молдавии и Азербайджана. Кроме того, имеется связь и со скончавшимся в российской тюрьме адвокатом Сергеем Магнитским, который несколько лет назад предал огласке участие российской властной элиты в коррупционных схемах. Один из клиентов Магнитского, руководитель американского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер заявил о намерении использовать скандал вокруг Danske Bank в качестве повода для новых расследований о коррупции российской властной элиты", - говорится в статье.

Согласно представленному внутреннему отчету, составленному по поручению банка компанией Bruun & Hjejle, были изучены данные 15 тыс. клиентов банка, не проживающих в Эстонии. В отмывании денег подозреваются 6,2 тыс. клиентов. Расследование будет продолжено, передает Handelsblatt.

"Danske Bank не первый банк в Европе, замешанный в скандалах с отмыванием денег, - обращает внимание Штойер. - В прошлом году банку Deutsche Bank пришлось заплатить штраф в размере около 700 млн долларов за то, что он помог состоятельным россиянам вывести почти 10 млрд долларов".

"Представленным внутренним отчетом скандал для Danske Bank еще долго не закончится, - уверен журналист. - В настоящий момент расследования против датского банка ведут органы финансового надзора Эстонии, Дании и США. Кроме того, датское правительство объявило о намерении повысить штрафы за отмывание денег на 700%".