Международная Женева - магнит для шпионов

Вот уже нескольких недель множатся дипломатические инциденты между Швейцарией и Россией. В интервью швейцарской газете Le Temps эксперт в области обороны и безопасности Института глобальных исследований Женевского университета Александр Вотравер расшифровывает эту ситуацию.

"Никто не оспаривает тот факт, что в Швейцарии много "шпионов". Международная Женева, ее НПО и ООН являются магнитом для агентов, в этом нет ничего удивительного. Дипломатия и разведка не разделены перегородками, и представление о том, что Швейцария или международная Женева лишена шпионов, является иллюзорным. Тем не менее, существует важное различие: проблема не в принадлежности к разведслужбе, а в осуществлении нелегальной шпионской деятельности", - сказал Вотравер.

"Все правительства хотят иметь контакты с иностранными разведслужбами. Если российская разведка ведет на территории Швейцарии расследование по какой-то криминальной сети, состоящей из уроженцев стран Восточной Европы, например, то само по себе это не является проблемой. Регулярное и интенсивное сотрудничество имеет место в сфере борьбы против терроризма, организованной преступности или радикализации, в области незаконной торговли любого рода, отмывания денег и даже злоупотреблений правами человека. Однако когда российская разведка шпионит в лаборатории Шпица (которая участвовала в расследовании дела Скрипалей), то здесь уже возникает проблема", - поясняет эксперт.

"Согласно конфиденциальному докладу для Федерального совета Швейцарии, чуть ли не каждый четвертый российский дипломат на самом деле является шпионом. Это правда?" - спросил интервьюер.

"Возможно, даже больше, чем каждый четвертый, но дело не в этом, - ответил собеседник издания. - В разведке существуют три сферы, сильно различающиеся между собой. Приобретение, анализ и распространение информации. Первая сфера представляет собой сложившийся стереотипный образ агентов разведки, "Джеймсов Бондов", тех, кто добывает сведения, прибегая к техническим средствам или к хакингу. Однако между этим полем деятельности и другими специальностями разведки существует непроходимая граница, в частности, она во многом более условная в отношении анализа информации, где секреты и приемы мастерства проявляются в различных НПО, компаниях и банках. Довольно пористая граница имеет место между дипломатией и международными организациями - те же игроки регулярно переходят с одной стороны на другую", - комментирует Вотравер.

"Вызов швейцарского посла в России г-на Росье представляет собой закодированный ответ Кремля после высказывания главы департамента иностранных дел Иньяцио Кассиса о "недопустимости" ситуации. Россия вправе требовать каких-то объяснений. Хотя отношения между нашими странами не всегда были в наилучшем состоянии, Россия заинтересована сохранить Швейцарию на своей стороне. Наша страна действительно играет важную роль во многих досье, имеющих непосредственное отношение к Москве, таких как иранская ядерная сделка, украинский кризис или химическое оружие в Сирии", - отмечает эксперт.

"Одна из целей Владимира Путина - воссоздание биполярной или мультиполярной системы - предполагает придание важной роли нейтральной и неприсоединившейся Швейцарии, как пространства для посредничества между Востоком и Западом. Кроме того, два мирных процесса в Сирии, женевский и другой, проводимый при лидирующем положении России, на данный момент конкурируют между собой. Таким образом, обе страны имеют достаточные основания для того, чтобы вести диалог друг с другом", - считает Вотравер.