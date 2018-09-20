ЕС настаивает на сотрудничестве с Каиром в миграционном вопросе

В ходе саммита ЕС в Зальцбурге главы государств и правительств в течение нескольких часов обсуждали вопросы, связанные с миграцией, однако результаты переговоров выглядят весьма скромно. Недоволен ими и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, констатирует Der Spiegel.

Как сообщает немецкое издание, Египет заявил о своей готовности наладить "более глубокое сотрудничество" с ЕС в миграционных и экономических вопросах - об этом в Зальцбурге заявил один европейский дипломат. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила уверенность в том, что стороны найдут разумное решение по этому вопросу.

"До этого с президентом Египта Ас-Сиси в Каире встретились канцлер Австрии Себастьян Курц и возглавляющий Европейский совет Дональд Туск. Переговоры о расширении сотрудничества находятся еще в начальной стадии", - говорится в статье. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала отношения с африканскими государствами "ключевыми" для европейцев.

"В конце июня Меркель и коллеги приняли решение о создании в странах Северной Африки центров для мигрантов, спасенных в море. До сих пор ни одно государство не выразило готовности разместить подобный центр на своей территории". На это в ходе выступления указал глава Еврокомиссии Юнкер.

Недовольство Брюсселя вызывает и отсутствие подвижек в вопросе перераспределения спасенных в Средиземном море беженцев по странам ЕС. "В преддверии саммита он потребовал от стран, которые не хотят принимать беженцев, внести иной вклад в дело миграционной политики", - пишет автор.

"Одни принимают беженцев, другие, кто не хочет или не может - хотя и должны, - пусть иначе демонстрируют солидарность", - заявил Юнкер.