Загадка одной летней ночи

"Было ли это проклятие рода Кеннеди? В 1969 году молодая девушка погибла загадочной смертью в автомобиле американского сенатора Эдварда Кеннеди. Теории о том, что именно случилось тогда на острове Чаппаквиддик, множатся по сей день", - пишет на страницах Der Spiegel Штефан Вагнер.

"Массачусетс, 18 июля 1969 года: в 23:15 Эдвард "Тед" Кеннеди покидает вечеринку на маленьком острове Чаппаквиддик. Вместе с молодой сотрудницей предвыборного штаба Мэри Джо Копечне сенатор исчезает в ночи на своем "олдсмобиле". Вскоре лимузин срывается с однопутного деревянного моста и уходит под воду", - повествует журналист.

"Кеннеди выбрался и поплыл к берегу, - продолжает Вагнер. - Несмотря на усилия, ему не удалось спасти девушку, оказавшуюся взаперти. Она утонула. Кеннеди отправился обратно на вечеринку и сообщил о несчастном случае только спустя десять часов".

"В течение нескольких дней несостыковки в произошедшем и трудно поддающееся пониманию поведение Кеннеди выросли до скандала. Возникали слухи, а иногда и нелепые теории: Кеннеди был пьян? Почему он ждал десять часов, прежде чем сообщить о несчастном случае? Мэри Джо Копечне была беременна и ее нужно было устранить?" - передает автор.

В этой истории много неясностей и противоречий, отмечает Вагнер. "По словам Кеннеди, после тщетных попыток спасти девушку он побежал обратно в дом, где проходила вечеринка. Почему он не обратился к жителям дома, расположенного всего лишь в 150 метрах от моста, остается загадкой. (...) В полицейский участок Кеннеди отправился только после того, как узнал, что около 9 часов водолаз вытащил из автомобиля труп Копечне", - говорится в статье.

"Особенно изобличающим было утверждение водолаза: Джон Фаррар заявил, что, судя по положению тела погибшей, Копечне утонула не сразу. Прежде чем задохнуться, девушка в течение нескольких часов была живой благодаря образовавшемуся воздушному пузырю. В протоколе приводятся его слова: "Я бы достал ее в течение 25 минут после звонка. Но никто не позвонил", - передает Der Spiegel.

"Давление на Кеннеди росло, клан Кеннеди запустил свою пиар-машину и пытался в тени оказать давление на СМИ и юстицию, - отмечает Вагнер. - Спустя неделю после несчастного случая Кеннеди признал перед судом свою вину в том, что неправомерно оставил место происшествия. Судья приговорил его к двум месяцам лишения свободы условно".

"В тот же вечер Кеннеди выступил перед телевизионными камерами и заявил перед миллионной публикой о том, что он управлял автомобилем не в состоянии опьянения. (...) По словам политика, после несчастного случая его переполняли множество эмоций. (...) Ему якобы даже пришла в голову мысль о том, нет ли "ужасного проклятия, которое нависло над всеми Кеннеди". Расчет оправдался, - пишет журналист. - Общественность встала на его сторону. От сенатора не требовали отставки, а полтора года спустя он был даже утвержден в должности, набрав 62% голосов. Тем не менее, выйти на максимально большую сцену ему не удалось, пост президента он не занял".

Правду о летней ночи, изменившей всю его жизнь, Эдвард Кеннеди унес с собой в могилу в 2009 году.