Правительство ФРГ дало добро на новые оружейные сделки с Саудовской Аравией

В рамках коалиционного соглашения правительство (ХДС/ХСС и СДПГ) договорилось о том, чтобы впредь больше не поставлять оружия участникам конфликта в Йемене. Как стало известно Der Spiegel, кабмин, тем не менее, одобрил соответствующие сделки с Саудовской Аравией, ОАЭ и Иорданией.

"Сегодня серьезность намерений правительства начинает вызывать сомнения", - пишут авторы публикации Маттиас Гебауэр и Геральд Трауфеттер. Как сообщает издание, глава экономического ведомства ФРГ Петер Альтмайер направил в Бундестаг документ, содержащий детальную информацию по экспорту вооружений, одобренный Федеральным советом безопасности (BSR).

Согласно списку, оказавшемуся в распоряжении издания, BSR одобрил внушительные по объему экспортные поставки вооружений в страны, имеющие отношение к кровавой войне в Йемене. "Речь идет о Саудовской Аравии, Эмиратах и Иордании", - передает Der Spiegel.

"Зеленые уже обвинили правительство в нарушении условий коалиционного соглашения. (...) Левые назвали экспорт вооружений "безответственным решением". Заключая подобные сделки, Берлин, отмечают представители фракции, берет на себя долю ответственности за страдания народа Йемена", - передают журналисты.

По мнению авторов публикации, одобренный экспорт вооружений свидетельствует о том, как непросто правительству дается реализация условий коалиционного соглашения.

"ХДС/ХСС указывает на необходимость придерживаться мягкого курса, чтобы не нанести серьезного вреда немецкой промышленности. Кроме того, федеральное правительство указывает на неизбежность одобрения поставок вооружений Саудовской Аравии или Эмиратам. Речь якобы идет о комплектующих систем вооружений международных оружейных консорциумов, компоненты для которых поставляются из Германии. Кроме того, эти системы не будут использоваться в конфликте в Йемене напрямую, утверждают в правительстве". Якобы если Германия откажется одобрить данные экспортные поставки, немецкая сторона будет вынуждена заплатить серьезную неустойку. Кроме того, Берлин указывает на то, что "Саудовская Аравия и Эмираты являются важными партнерами в борьбе с международным терроризмом", говорится в заключение.