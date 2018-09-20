Мост между Москвой и Женевой

По мнению специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, после того как Россия и Турция заключили соглашение по Идлибу, появился шанс вдохнуть новую жизнь в процесс сирийского мирного урегулирования, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Какое-то время переговоры по Сирии в Женеве служили, прежде всего, тому, чтобы поддерживать на плаву процесс под эгидой ООН. "Решения принимались в ходе других переговоров - в рамках так называемого "формата Астаны", главенствующие позиции в котором имеют Россия, Турция и Иран. Теперь же, как надеются де Мистура и представители некоторых западных столиц, прогресса можно ожидать и в женевских переговорах", - отмечает автор публикации Пауль-Антон Крюгер. Журналист пишет о том, что соглашение между Путиным и Эрдоганом в Сочи может означать переломный момент в сирийском конфликте и ознаменовать собой начало принятия решений по послевоенному восстановлению страны.

Как сообщается, в течение нескольких последних месяцев "российские эмиссары от Сергея Лаврова до самого президента" пытаются заручиться поддержкой Европы в деле восстановления Сирии. Свою лепту должны внести и государства Персидского залива. "Россия и Иран, патроны Асада, на долю которых и ложится основная ответственность за разрушения в Сирии, не могут собрать необходимые миллиарды, а Китай готов инвестировать лишь в ограниченном объеме", - говорится в статье.

Москва уже в июне предложила план по распределению беженцев и временно перемещенных лиц на территории Сирии. Там уже подсчитали, сколько самолетов и кораблей понадобилось бы, чтобы вернуть сирийцев на родину, передает издание.

Посыл Москвы, по мнению Крюгера, таков: "в ваших интересах внести свой вклад в политическое решение ситуации сообразно нашим представлениям и поучаствовать в процессе стабилизации и восстановления Сирии. Несомненно, Кремль понимает, под каким давлением находится канцлер Ангела Меркель. Путин еще в ходе встречи с ней в августе в Мезеберге неприкрыто пригрозил новой волной беженцев в случае, если Европа останется в стороне от восстановления сирийской инфраструктуры".

"Германия и другие важные европейские страны поставили условие: никакой резни в Идлибе - Путин пока что согласился", - говорится в статье.

Де Мистура, пишет журналист, становится для Путина мостом в Женеву. Москве нужна легитимность, ООН может стать, по крайней мере, фасадом.

"Некоторые дипломаты приводят сделку по Идлибу в качестве доказательства того, что стратегические отношения с Турцией для шефа Кремля важнее желаний Асада", - передает SZ.

"Дьявол кроется в деталях", - считает де Мистура. До сих пор он не смог убедить стороны конфликта договориться с 50 экспертами из гражданского общества - необходимое условие для начала работы комиссии по реформированию сирийской конституции.