Один тиран помогает другому

"Россия и Сирия жаждали вновь овладеть повстанческим городом Идлибом. Теперь все выглядит так, будто победителем из борьбы вышел Эрдоган", - считает журналист немецкого издания Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

"Если бы Москва бомбардировками стерла Идлиб с лица земли так же, как Алеппо, (...) непрекращающиеся потоки беженцев в Турцию показали бы, как на самом деле выглядит российское миротворчество. Это противоречило бы российской пропаганде, которая неустанно утверждает, что скоро все беженцы смогут снова вернуться на родину", - полагает автор статьи.

"Отсутствие наступления в Идлибе означает и отсутствие дальнейших потерь для российской армии. Цинковые гробы не способствовали бы росту симпатий к Путину, - отмечает журналист - К тому же Москва давно пытается получить на Западе деньги для восстановления Сирии. (...) Руины Идлиба не стали бы стимулом для великодушной поддержки".

"Одним словом, тиран из Анкары помог тирану из Москвы сохранить лицо", - заключает Хельге-Донат.