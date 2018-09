20 сентября 2018 г. Лэлли Уэймут | The Washington Post Юлия Тимошенко и битва за Украину: "Мы не можем принять мир на условиях Путина" Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко лидирует в опросах общественного мнения в преддверии мартовских президентских выборов. Но у нее есть и много недоброжелателей: некоторые опасаются, что она слишком близка к Москве. В интервью журналистке The Washington Post Лэлли Уэймут Тимошенко ответила на вопрос о своих взаимоотношениях с Россией и Путиным. "В будущем я вижу Украину членом Евросоюза и полноправным членом НАТО. Вам хорошо известно, что пророссийский президент Янукович посадил меня в тюрьму. Если бы я была за Россию и Путин сказал бы Януковичу не сажать меня в тюрьму, Янукович никогда бы этого не сделал", - подчеркнула Тимошенко. На комментарий о том, что украинцы опасаются, что Тимошенко заключит сделку для урегулирования конфликта на востоке Украины, политик заявила: "Нет, категорически нет. Впервые версию о том, что у меня какие-то особые отношения с Путиным, запустил Пол Манафорт в 2006-2007 году. Прокурор Мюллер опубликовал документы, показывающие, что Манафорт получил миллионы долларов за мою дискредитацию. Это была часть услуг, оказанных им Януковичу. Нынешний президент Украины, по сути, повторно использует аргументы, придуманные Манафортом и его командой". "Ситуация [в Донбассе] сложная, - сказала Тимошенко. - Мы не хотим так называемого мира, если он будет достигнут за счет капитуляции Украины. Мы не можем принять мир на условиях Путина. Мы считаем, что мира можно добиться только с полным восстановлением украинской территории". Запад, со своей стороны, по ее словам, может помочь санкциями и давлением на Путина. "Больше санкций. Более того, у нашей армии должен быть очень сильный оборонный сектор, сюда относится и получение более точных оборонительных летальных вооружений. И, конечно, Украина должна стать более сильной экономически. Экономический рост - это мягкая сила, способная убедить людей остаться на Украине", - считает Тимошенко. Для роста экономики необходимо разрушить коррумпированную систему управления, отделить политику от бизнеса, отметила Тимошенко. "Порошенко - лицо этой коррумпированной системы управления", - заявила она. Порошенко дает выгодные госзаказы предприятиям, принадлежащим ему через коррупционные схемы, и это ни для кого не секрет, сказала бывший премьер. "Отвратительно то, что в последнее время он стремится прикрыть все эти коррупционные дела сверхпатриотической риторикой. Именно поэтому у него такой низкий рейтинг. Люди не могут понять, как этот человек может быть таким патриотом, когда его бизнес платит в России налоги в размере более 100 млн долларов в год. Вот почему сегодня действующего президента поддерживают максимум 10%", - добавила она. "Я выиграю, и Украина вступит в ЕС и в НАТО, она будет сильной и процветающей", - заявила Тимошенко. Источник: The Washington Post