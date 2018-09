20 сентября 2018 г. Патриция Коусманн и Дрю Хиншо | The Wall Street Journal Расследование отмывания денег, связанного с Россией, расширилось и охватило транзакции на 230 млрд долларов "В среду дело о масштабном отмывании денег, связанном с Россией, приобрело более широкий размах, когда крупнейший банк Дании заявил, что через его крохотное эстонское отделение прошли транзакции более чем на 230 млрд долларов; огласка этой информации сопровождалась отставкой главного управляющего банка", - сообщает The Wall Street Journal. Журналисты Патриция Коусманн и Дрю Хиншо полагают: "Уже сама величина упомянутых сумм, намного превышающая цифры, которые оглашались прежде, указывает на то, что Danske Bank был звеном в колоссальном "трубопроводе", по которому выводились незаконные деньги из России и других бывших советских государств. Это привлекло внимание американских следователей, а также европейских властей, заподозривших, что это далекое отделение-аванпост, которое не замечали регуляторы, использовалось, чтобы содействовать переводу миллиардных незаконных доходов на Запад". "Главный управляющий Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, когда банк опубликовал результаты длительного расследования того, как банк в течение нескольких лет - и вопреки многократным предостережениям - не препятствовал тому, чтобы через бывшую советскую республику на Балтике тысячи счетов перекачивали миллиарды долларов и евро. Согласно отчету, "значительная часть" выявленных транзакций наводит на подозрения, что эти деньги отмывались; но там же говорится, что после изучения этого вопроса в течение года банк не смог установить, сколько (денег было отмыто. - Прим. ред.) и кто именно стоял за счетами", - говорится в статье. "Прокуратура Дании изучает это дело, а в Эстонии руководство отделения [банка] находится под следствием прокуратуры, которая подозревает, что сотрудники, возможно, активно помогали клиентам обходить правила, запрещающие отмывание денег. В докладе банка сказано, что агенты, сотрудники отделения банка и бывшие сотрудники в количестве около 42 человек "были сочтены подозрительными", - пишет издание. В отчете раскрыта общая сумма транзакций - 200 млрд евро (233 млрд долларов), более 6200 счетов клиентов "признаны подозрительными", 8800 клиентов еще предстоит проверить. "Транзакции производились в основном в долларах и евро, почти четверть средств происходила из России, а затем поступала в отделение Danske в Эстонии, расположенное в Таллине", - пишет издание. "Хотя в докладе не упомянуты какие-либо клиенты банка, в нем отмечено, что примерно 250 счетов были связаны с делами, которые в кругах борцов с коррупцией известны как "российский ландромат" и "азербайджанский ландромат" и касаются средств, выведенных из России и других бывших советских государств. Держателями этих счетов в Danske были компании, зарегистрированные в Великобритании", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal